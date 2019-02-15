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    ЄС до весни може ввести нові антиросійські санкції

    • Розсилка
    ЄС до весни може ввести нові антиросійські санкції

    Дипломати країн-учасниць Євросоюзу продовжують обговорювати розширення санкцій проти Росії

    Європейський союз наприкінці лютого може визначитися з новими санкціями проти Росії за події в Азовському морі і захоплення українських моряків.

    Про це йдеться у повідомленні в Twitter брюссельського кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

    За його словами, дипломати країн-учасниць Євросоюзу продовжують обговорювати розширення санкцій проти Росії у зв'язку з подіями в Азовському морі.

    «Жодні інші заходи поки не обговорюються. Швидше за все, рішення буде готове наприкінці цього місяця», - зазначив журналіст.

    Зазначимо, що напередодні Україна поскаржилась у СОТ на Росію через заборону на транзит.

    Також нагадаємо: у Держдумі РФ заявили, що «Крим не повернуть в обмін на зняття санкцій США». Держсекретар США Майк Помпео 12 лютого зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Під час розмови керівник зовнішньополітичного відомства США повідомив про намір Вашингтона запровадити додаткові санкції проти Москви.

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