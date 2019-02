ЄС до весни може ввести нові антиросійські санкції

Дипломати країн-учасниць Євросоюзу продовжують обговорювати розширення санкцій проти Росії

Європейський союз наприкінці лютого може визначитися з новими санкціями проти Росії за події в Азовському морі і захоплення українських моряків.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter брюссельського кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

За його словами, дипломати країн-учасниць Євросоюзу продовжують обговорювати розширення санкцій проти Росії у зв'язку з подіями в Азовському морі.

«Жодні інші заходи поки не обговорюються. Швидше за все, рішення буде готове наприкінці цього місяця», - зазначив журналіст.

EU diplomats are still in discussions today about adding more Russians on the sanctions list over the events in the #azovsea. no other measures are on the table. it is likely to be ready later this month. #Russia #Ukraine #Crimea