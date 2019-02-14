Влада в Росії почала вважати себе вічною, а це значить, що її правління добігає кінця

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Сурков

21 століття не стане століттям Путіна ні в світі, ні в Росії

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Помощник президента России Владислав Сурков написал программную статью «Долгое государство Путина». В ней он изложил идеологию нынешней российской власти, как ее видит бывший кремлевский куратор внутренней политики, но не только. Главный пафос статьи в том, что «через много лет Россия все еще будет государством Путина». Президентский помощник, курирующий «войну и мир» с Украиной, уверен, что путинизм переживет своего создателя. Но прав ли он в этом?

Статья Суркова в идейном вакууме Кремля

Сказал ли Сурков в своем тексте что-то радикально новое? Вряд ли. Это и не апология путинизма, потому что стройной концепции путинизма не существует даже в голове у его создателей.

В основном, статья - это новый перепев наукообразным языком старой песни о том, как российские власти пытались играть в демократию, разуверились в ней, пришли к выводу, что в реальности миром правят deep state (глубинное государство), спрятавшиеся за фасадом демократий, и начали строить именно такой режим в России - режим лжи, ручного регулирования и силовиков. Теперь эти люди убеждают себя и окружающих в том, что создали оригинальную модель государства, которая будет существовать долгие десятилетия, даже если Владимир Путин однажды уйдет.

Казалось бы - ничего оригинального. Однако, как ни критикуй президентского помощника за низкопоклонство перед его начальником, нельзя не отметить, что это единственный текст со стороны представителя власти за последние годы, который претендует на сжатое обоснование и изложение некоей идеологии Кремля.

Неудивительно, что в идейной пустоте, в которой ни власть, ни оппозиция ничего обществу предложить не могут, даже такой сомнительный текст, как статья Владислава Суркова, превращается в настоящее событие, широко обсуждаемое в соцсетях и в СМИ.

Послание от «коллективного Путина»

Мы обсуждаем текст, но не мы адресаты статьи Владислава Суркова. У нее только один читатель - Владимир Путин. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уже обещал, что этот человек текст увидит .

Путин - единственный адресат статьи не только потому, что она практически целиком и полностью посвящена либо ему, либо режиму политической власти в России, который построен лично им и его окружением. Он как бы един в этом документе в двух лицах.

Владислав Сурков выступает от лица «коллективного Путина» - команды, которая «делает президента», обращаясь к вполне реальному человеку из плоти и крови. Он предлагает главе государства символический обмен - согласиться стать родоначальником нового уклада государства в России и в мире в обмен на знание о том, что команда готова строить путинизм без самого Путина.

У статьи прямо эсхатологический пафос. Народу приписывается готовность думать о правильном правителе то же, что Эйнштейн сказал о боге: «Изощрен, но не злонамерен». Ну, а если Путин - бог, то для его команды все дозволено.

Сурков и его фантазии а-ля Лысенко

Сурков поступает как известный сталинский лжеученый Трофим Лысенко. Тот утверждал, что генетика - лженаука, а растения наследуют приобретенные признаки, и тем на десятки лет затормозил науку в СССР. Сурков же бездоказательно утверждает, что если в России сложилась именно нынешняя форма правления, то значит, она идеальна для страны и будет жить в веках.

В это может поверить разве что ядро нынешней власти, которое видит в этом тексте обоснование своей несменяемости. Даже «идейно близкий» Кремлю сегодня евразиец Александр Дугин говорит, комментируя тезисы Суркова, о том, что власть в России начала считать себя вечной, а это значит, что ее правление подходит к концу.

О каком вековом путинизме можно рассуждать в стране, которая может доказать свою экономическую успешность только манипулируя данными Росстата, где больше половины населения уже не верит, как в позднем СССР, властям, а главный ее внешнеполитический успех - аннексия части территории соседней дружественной (в недавнем прошлом) страны?

С этой точки зрения, «глубинный народ» Суркова - это всего лишь замордованное молчаливое российское большинство. А оно свои желания, как честно подмечено в статье, никак не артикулирует. Однако и власть уже явно не поддерживает, потому что стремление жить если не нормально, то просто лучше - это естественное желание каждого человека, какой бы идеологической кашей ему не пытались заполнить мозг.

Поэтому самое точное определение статье президентского помощника, которая не имеет никакого отношения к реальной политической философии, а состоит из красиво оформленного набора «хотелок» российской власти, дал, пожалуй, шоумен и музыкант Сергей Шнуров, назвавший Суркова «выдающимся фантастом». К несчастью, стране такая графоманская политическая фантастика со стороны представителей власти может обойтись очень дорого.

Джерело: Deutsche Welle

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