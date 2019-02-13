Держсекретар США Помпео: Найбільшою загрозою для безпеки є Росія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майк Помпео під час візиту в солдатів Міжнародного батальйону НАТО Фото: polradio.pl

На думку Майка Помпео, Росія надалі хоче здомінувати Європу. А ми не можемо допустити порушення функціонування демократії у Східній Європі

Державний секретар США Майк Помпео висловив погляд, що найбільшою загрозою для безпеки є Росія: «Росія надалі хоче здомінувати Європу. А ми не можемо допустити порушення функціонування демократії у Східній Європі». Помпео заявив про це при нагоді візиту в Міжнародному батальйоні НАТО, що дислокується в північно-східній Польщі (місто Ожиш та село Бемово Піське), де служать солдати США, Польщі, Румуніії, Хорватії та Великої Британії, передає Польське радіо.

Держсекретар США Майк Помпео похвалив Польщу за її витрати на оборону. За словами політика, це свідчить про відповідальність в умовах загроз, яким необхідно протистояти.

Звертаючись до солдатів, Майк Помпео заявив, що Північноатлантичний альянс є гарантом безпеки: «Це вже п’ятий рік війни, яку Владімір Путін веде в Україні. Війни, яку він розпочав на європейській землі. Тому ризик різних загроз ми повинні сприймати серйозно. Коли їх врахувати, НАТО є гарантією безпеки для жителів Європи».

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович підкреслив, що на східному кордоні Північноатлантичного альянсу необхідною є присутність натівських солдатів: «Альянс не може дозволити, щоб громадяни Європи почувалися в загрозі через виклики, які надходять зі сходу».

Батальйонна бойова група НАТО дислокується поблизу Ожиша в північно-східній Польщі від квітня 2017 року. Ротація солдатів відбувається раз на півроку. Основою батальйону є солдати броньованої кавалерії США. До складу групи належать також солдати з Великої Британії, Румунії, Хорватії і Польщі.

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Польщі на близькосхідну конференцію.

Як повідомлялось напередодні, США планують суттєво збільшити число своїх військових у Польщі.