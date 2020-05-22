Шість університетів з України увійшли до списку найкращих вишів у світі (інфографіка)



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Харківський Національний університет імені Каразіна отримав 491 місце у рейтингу (минулого року – 481)

Рейтинг враховує репутацію вишу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів, оцінку випускників з боку роботодавців

Шість університетів з України ввійшли до списку найкращих вишів у світі.

Десятка найкращих вишів світу в новому рейтингу така:

Массачусетський технологічний інститут (США). Стенфордський університет (США). Гарвардський університет (США). Оксфордський університет (Велика Британія). Каліфорнійський технологічний інститут (США). Швейцарська федеральна вища технічна школа Цюріха (Швейцарія). Кембриджський університет (Велика Британія). Університетський коледж Лондона (Велика Британія). Імперський коледж Лондона (Велика Британія) Чиказький університет (США).

Як нескладно помітити, університети США та Великої Британії продовжують утримувати планку світових лідерів, хоча укладачі рейтингу й зазначили, що їхні показники відчутно просіли за кількістю іноземних студентів і умовами для них. Уся справа в політиці цих країн щодо іноземців, яка ускладнює прийом таких студентів. Втім, слід зазначити, що хоча б із доведенням достатньої мовної компетенції все добре: здебільшого ВНЗ для цього достатньо міжнародних сертифікатів TOEFL, IELTS або одного з лінійки Cambridge English – залежно від умов.

Як щодо українських вишів? Із кожним роком їх у цьому рейтингу більшає: цього разу – сім. Лише один із них, Харківський Національний університет імені Каразіна, отримав окреме місце – 491 (минулого року – 481).

Інші ВНЗ потрапили в окремі категорії-десятки:

КНУ імені Шевченка – 541–550;

НТУ «ХПІ» – 651–700;

НТУУ КПІ – 701–750;

Сумський державний університет – 701–750;

НУ «Львівська політехніка» – 751–800.

Серед учасників уперше з’явилася Києво-Могилянська Академія, але поки що потрапила до категорії після 1001 місця, тобто, до непублічної частини рейтингу.

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Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) - глобальне дослідження за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг оцінює університети за наступними показниками: репутація в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.