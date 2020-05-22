Шість університетів з України увійшли до списку найкращих вишів у світі (інфографіка)
Рейтинг враховує репутацію вишу в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій, співвідношення викладачів і студентів, оцінку випускників з боку роботодавців
Шість університетів з України ввійшли до списку найкращих вишів у світі.
Десятка найкращих вишів світу в новому рейтингу така:
- Массачусетський технологічний інститут (США).
- Стенфордський університет (США).
- Гарвардський університет (США).
- Оксфордський університет (Велика Британія).
- Каліфорнійський технологічний інститут (США).
- Швейцарська федеральна вища технічна школа Цюріха (Швейцарія).
- Кембриджський університет (Велика Британія).
- Університетський коледж Лондона (Велика Британія).
- Імперський коледж Лондона (Велика Британія)
- Чиказький університет (США).
Як нескладно помітити, університети США та Великої Британії продовжують утримувати планку світових лідерів, хоча укладачі рейтингу й зазначили, що їхні показники відчутно просіли за кількістю іноземних студентів і умовами для них. Уся справа в політиці цих країн щодо іноземців, яка ускладнює прийом таких студентів. Втім, слід зазначити, що хоча б із доведенням достатньої мовної компетенції все добре: здебільшого ВНЗ для цього достатньо міжнародних сертифікатів TOEFL, IELTS або одного з лінійки Cambridge English – залежно від умов.
Як щодо українських вишів? Із кожним роком їх у цьому рейтингу більшає: цього разу – сім. Лише один із них, Харківський Національний університет імені Каразіна, отримав окреме місце – 491 (минулого року – 481).
Інші ВНЗ потрапили в окремі категорії-десятки:
КНУ імені Шевченка – 541–550;
НТУ «ХПІ» – 651–700;
НТУУ КПІ – 701–750;
Сумський державний університет – 701–750;
НУ «Львівська політехніка» – 751–800.
Серед учасників уперше з’явилася Києво-Могилянська Академія, але поки що потрапила до категорії після 1001 місця, тобто, до непублічної частини рейтингу.