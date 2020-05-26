«Відзначаємо мій диплом МГУ». Дружина ексфутболіста збірної України закінчила російський вуз (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген і Тетяна Макаренки Фото із соцмереж

Тетяна Макаренко виклала, а потім швидко вилучила світлину із власних соцмереж

Дружина екс-футболіста збірної України, а нині півоборонця бельгійського «Кортрейка» Євгена Макаренка Тетяна похизувалася вчора підписала отриманням диплому. Про це вона повідомила підписників власної сторінки в Instagram. Правда, невдовзі після публікації Тетяна чомусь вилучила фото.

Світлину, яку подаємо нижче, Макаренко підписала красномовно: «Отмечаем мой диплом МГУ». З відповідним геотеґом – Moscow State University . МГУ – Московський державний університет імені Ломоносова.

«Отмечаем мой диплом МГУ»

29-річний Євген Макаренко народився у Києві і є вихованцем київського «Динамо». В системі дорослої команди киян він загалом знаходився з 2008-го по 2016-й роки, з перервою на оренду в ужгородську «Говерлу» в 2012-2013-му. Сезон-2017/2018 Євген провів у складі бельгійського «Кортрейка» і проявив себе в Лізі Жюпіле настільки, що отримав запрошення від найтитулованішого клубу країни – брюссельського «Андерлехта». Але там себе Макаренко не проявив і на початку цього року знову повернувся в «Кортрейк».

У складі національної збірної України Макаренко провів один матч. 5 березня 2014 року він дебютував у товариському матчі зі збірною США, вийшовши на 80-й хвилині замість В'ячеслава Шевчука.