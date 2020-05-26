Міносвіти повідомило про можливе проведення сесій у вишах



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У групах має перебувати не більше 10 студентів

З 1 червня в закладах вищої освіти можна буде продовжити освітній процес, зокрема здачу сесії

Із 1 червня у закладах вищої освіти України можливе проведення екзаменаційних сесій за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також у групах не більше, ніж 10 людей.

Про це повідомила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

За її словами, все це залежитиме від кожної окремої адміністративної території та ситуації з коронавірусом у ній.

«Що стосується проведення екзаменаційних сесій. Так, з 1 червня це можливо в закладах вищої освіти за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також у групах не більше ніж 10 осіб. Але все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбувається послаблення карантинних заходів, має бути ухвалено рішення обласною комісією ТЕБ і НС (комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ред.)», - сказала Мандзій.

Мандзій зазначила, якщо показники в області дадуть змогу послабляти карантинні заходи, це означатиме, що з 1 червня в закладах вищої освіти можна буде продовжити освітній процес, зокрема здачу сесії.

«А також заклади вищої освіти здебільшого готові до проведення екзаменаційної сесії дистанційно», - наголосила вона.

Раніше Міносвіти пояснило, як під час карантину відбуватиметься сесія у студентів.

До слова, у МОЗ розповіли, як в умовах карантину може проходити ЗНО.

Також міністерка освіти Любомира Мандзій повідомила, що українські школярі цього навчального року вже не повернуться до звичного навчання у школах. Навчання триватиме до кінця травня у дистанційній формі.