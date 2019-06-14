У Мінрегіоні можуть дозволити вбудовувати в житлові будівлі початкові школи



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Відповідну зміну пропонується внести у чинні Державні будівельні норми «Заклади освіти»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглядає можливість дозволити проектувати невеликі школи І-го ступеня (початкові школи, 1-4 класи), вбудовані у перші поверхи житлових будинків. Це має стати одним із кроків для вирішення ситуації з переповненістю шкіл у великих містах і забезпеченню жителів будинків необхідною соціальною інфраструктурою в умовах щільної забудови. Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«У нових будівельних нормах ми вже дозволили робити вбудовані в житлові будинки дитячі садки і зараз знаходимося на порозі рішення, щоб також дозволити можливість робити вбудовані школи до 4-го класу включно. Адже міста продовжують ущільнюватися, тому потреба в школах і садках буде тільки збільшуватися», - повідомив він.

Відповідну зміну пропонується внести у чинні Державні будівельні норми «Заклади освіти».

Парцхаладзе відмітив, що сьогодні існує велика проблема переповненості шкіл у містах України. «50% міських шкіл переповнені або взагалі відсутні там, де обов’язково мають бути побудовані. Ми робили аналітику - міста, в яких будівництво житла випереджує будівництво шкіл: Чернігів (-50,5%), Луцьк (-50%), Рівне (-50,7%), Тернопіль (-49,1%), Київ (-29%)», - сказав заступник міністра.

Крім того, за інформацією Інституту освітньої аналітики, у більшості шкіл в цих містах діти навчаються у 2 та більше змін. Деякі навчальні заклади переповнені на 100%. При цьому, кількість учнів у класах перевищує 27 осіб.

Парцхаладзе пояснив, що сьогодні, згідно з будівельними нормами, мінімальний розмір земельної ділянки в містах, на якому можна розмістити будівлю школи - 1,4 га. Але в центральних районах великих міст, в умовах щільної забудови виділити таку площу під будівництво окремої будівлі школи практично неможливо. Інша проблема - відсутність актуальної містобудівної документації та контролю відповідності ДПТ генпланам. «Тому головні архітектори видають містобудівні умови і обмеження з порушеннями, прикриваючись тим, що там нібито колись побудують школу. Житловий комплекс будується, а школи немає», - додав він.

Для вирішення цієї проблеми Мінрегіон вже розробив план дій. Зокрема, пропонується виключити в законодавстві можливість розробки ДПТ, які не відповідають генпланам. Також є пропозиція дозволити розміщувати невеликі вбудовані початкові школи там, де немає можливості побудувати окремий заклад. Цю пропозицію підтримують Міністерство освіти і науки України, ДСНС та інші профільні відомства. По-перше, це забезпечить жителів будинків необхідною соціальною інфраструктурою, по-друге, буде зручно для батьків та дітей, адже така школа буде знаходитися зовсім поруч, по-третє, дозволить суттєво зменшити диспропорцію між житловим будівництвом та соцінфраструктурою. При проектуванні таких вбудованих і вбудовано-прибудованих початкових шкіл, у першу чергу, мають бути обов’язково виконані необхідні пожежні, санітарні та інші умови, інсоляція та шумоізоляція приміщень.

Нагадаємо, що у новому ДБН «Заклади дошкільної освіти», який вступив в дію з 1 жовтня, вже введена можливість проектувати невеликі дошкільні заклади, вбудовані або вбудовано-прибудовані у житлові будинки.