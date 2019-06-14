В Одесі зросла кількість дитячого населення



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У дитячих поліклініках Одеси підписані понад 155 тисяч декларацій з педіатрами

Дитяче населення Одеси від народження до 17-ти років включно, за даними на 1 січня 2019 року, склало 160 007 дітей, що на 2831 дитину більше, ніж торік. З них діти у віці до 14-ти років становили 139 866 осіб, діти підліткового віку - 20 141 дитина.

На обліку закладів охорони здоров'я Одеси перебуває 160 798 дітей, що на 2998 дітей більше, ніж торік.

Амбулаторну медичну допомогу дітям в Одесі надають сім дитячих поліклінік, кількість педіатричних дільниць становить 191.

Для зручності пацієнтів у всіх дитячих поліклініках Одеси впроваджена система електронного запису на прийом до лікарів «Поліклініка без черг».

Триває активне підписання декларацій про медичне обслуговування дітей. Наразі підписані близько 155 тисяч декларацій з педіатрами. Всього ж кількість одеситів, які обрали сімейного лікаря або педіатра і уклали декларацію, перевищила 585 тисяч.

У дитячих міських поліклініках №4 і №6 уже підписано понад 100% декларацій від запланованої кількості дитячого населення. При цьому в поліклініках є педіатри, які ще не набрали оптимальну кількість пацієнтів, тому процес підписання декларацій триває.

Підписання декларації з педіатром для дитини від народження до 17 років дає право на безкоштовний гарантований пакет медичних послуг, до якого включені: обслуговування педіатра, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, визначення цукру крові, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, вагоростовой показник, вакцинація згідно з Національним календарем щеплень, видача лікарняних листів, оформлення дітей до дитячого садка і школи, направлення дітей на вторинний рівень медичної допомоги до вузьких фахівців.

Фінансування медзакладів первинної ланки з державного бюджету з січня нинішнього року здійснюється Національною службою здоров'я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Чим більше декларацій одесити укладуть з лікарями міських медзакладів - тим більше грошей отримає місто для подальшого поліпшення умов медичного обслуговування жителів і реалізацію нових проектів у медзакладах первинної ланки.