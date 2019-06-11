Цікавим квестом завершився другий фестиваль «Дитяча мрія» в Одесі



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Юні одесити показали спортивну підготовку, знання та кмітливість при виконанні завдань квесту «Хогвардс» у рамках II фестивалю «Дитяча мрія»

8 червня 2019 року на території Центрального міського парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбувся спортивно-історичний квест «Хогвардс». Захід став яскравим завершенням 2-го фестивалю «Дитяча мрія», який проводився в рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей.

У квесті взяли участь діти з багатодітних сімей, соціально не захищених категорій громадян, сімей - членів громадських організацій.

Всі учасники розділилися на дев'ять збірних команд, кожна з яких обрала собі капітана і придумала назву.

Квест включав у себе проходження більше 10 тематичних локацій, на кожній з яких учасники виконували завдання, спортивні вправи, а також демонстрували свій інтелект і кмітливість.

Квест згуртував учасників, а різноманітність завдань дала можливість проявити себе кожному.

На завершення заходу всі учасники отримали подарунки.

Організатором квесту виступила Координаційна рада керівників громадських і благодійних організацій при Одеському міському голові за підтримки департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.