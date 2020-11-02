Понад 300 осіб було затримано під час протестів, – МЗС Білорусі
Для розгону акцій силовики застосовували світлошумові боєприпаси і гумові кулі
На протестах в Білорусі 1 листопада затримали близько 300 учасників. Про це у Telegram повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
Повідомляється, що вчора в Білорусі зафіксували 13 протестних акцій. Найчисленнішою стала хода в Мінську з блокуванням проїжджої частини проспекту Незалежності, після чого протестувальники прибули до урочища Куропати.
МВС Білорусі зазначає, що акції супроводжувалися фактами активної протидії правоохоронним органам, а в районі Логойского тракту протестувальники використали саморобний вибуховий пристрій.
«За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська і Мінського району затримано близько 300 осіб, відносно них складено адміністративні протоколи», – зазначила Чемоданова.
Нагадаємо, вчора в Мінську пройшла чергова масова акція проти режиму Олександра Лукашенка.
До слова, у Білорусі під час протесту затримали понад 100 осіб.
Крім того, у Мінську відразу після старту маршу протесту почалися затримання.
За даним «Медиазона. Беларусь», біля станції метро «Московська» в Мінську почалися затримання. Силовики відтісняють протестувальників назад до парку Челюскінців, повідомляє «Наша Нiва». Також зазначено, що силовики розганяють протестувальників на перетині вулиць Кедишка і Волгоградська. Кілька людей затримано.
Раніше, як повідомляється, в Мінську помітили броньовані всюдиходи з кулеметами.