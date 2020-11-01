У Мінську відразу після старту маршу протесту почалися затримання

Недільні акції протесту в Білорусі традиційні

У білоруській столиці Мінську відразу після початку руху «Маршу проти терору» почалися затримання силовиками. Про це повідомляє «Медиазона. Беларусь».

Недільні акції протесту в Білорусі традиційні. Очікується, що 1 листопада марш в Мінську пройде до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.

За даним «Медиазона. Беларусь», біля станції метро «Московська» в Мінську почалися затримання. Силовики відтісняють протестувальників назад до парку Челюскінців, повідомляє «Наша Нiва». Також зазначено, що силовики розганяють протестувальників на перетині вулиць Кедишка і Волгоградська. Кілька людей затримано.

Раніше, як повідомляється, в Мінську помітили броньовані всюдиходи з кулеметами.