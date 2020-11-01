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    У Мінську відразу після старту маршу протесту почалися затримання

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    В Мінську почалися затримання - У Мінську відразу після старту маршу протесту почалися затримання
    В Мінську почалися затримання
    Фото TUT.by

    Недільні акції протесту в Білорусі традиційні

    У білоруській столиці Мінську відразу після початку руху «Маршу проти терору» почалися затримання силовиками. Про це повідомляє «Медиазона. Беларусь».

    Недільні акції протесту в Білорусі традиційні. Очікується, що 1 листопада марш в Мінську пройде до меморіалу Куропати, де знаходяться поховання розстріляних в роки радянського терору.

    За даним «Медиазона. Беларусь», біля станції метро «Московська» в Мінську почалися затримання. Силовики відтісняють протестувальників назад до парку Челюскінців, повідомляє «Наша Нiва». Також зазначено, що силовики розганяють протестувальників на перетині вулиць Кедишка і Волгоградська. Кілька людей затримано.

    Раніше, як повідомляється, в Мінську помітили броньовані всюдиходи з кулеметами.

    акція протест поліція Беларусь
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