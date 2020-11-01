У Білорусі під час протесту затримали понад 100 осіб

Найбільше затриманих у Мінську, де були наймасштабніші акції

Правозахисники почали публікувати списки затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту

Сьогоднішні протести у Білорусі добігають кінця, протестувальники починають розходитися по домівках. Про це повідомляє білоруська правозахисна організація «Весна».

За даними правозахисників, станом на 17:20 затримано щонайменше 102 учасників сьогоднішніх акцій протесту в містах Білорусі. Найбільше затриманих у Мінську, де були наймасштабніші акції.

Також силовики затримували протестувальників, у Гродно, Гомелі, Могилеві, Жодишках та Пінську.

Нагадаємо, що у Мінську відразу після старту маршу протесту почалися затримання.

За даним «Медиазона. Беларусь», біля станції метро «Московська» в Мінську почалися затримання. Силовики відтісняють протестувальників назад до парку Челюскінців, повідомляє «Наша Нiва». Також зазначено, що силовики розганяють протестувальників на перетині вулиць Кедишка і Волгоградська. Кілька людей затримано.

Раніше, як повідомляється, в Мінську помітили броньовані всюдиходи з кулеметами.



