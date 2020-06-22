У Мінську заарештовано сина суперника Лукашенка на президентських виборах



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Кандидат в президенти Білорусі від опозиції Віктор Бабарико

Після затримання і арешту Віктора Бабарика по всій Білорусі тисячі людей проводять акції протесту

У Мінську поміщений під варту син суперника Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі Едуард Бабарико. Так само, як і його батько, Віктор Бабарико відправлений в СІЗО без розкриття обставин кримінальної справи.

Повідомляється, що про це не говорить навіть його адвокат, посилаючись на підписку про нерозголошення, передає «Голос Америки».

Віктор Бабарико, який вважається головним суперником чинного глави Білорусі Олександра Лукашенка на майбутніх 9 серпня президентських виборах, був затриманий раніше, 18 червня.

Комітет держконтролю Білорусі назвав його «керівником протиправної діяльності», але не уточнив, якої саме. За тиждень до цього були затримані 15 колишніх і діючих співробітників Белгазпромбанка, який Бабарика очолював до висунення в президенти. Лукашенко оголосив, що в Білорусі «вдалося запобігти Майдану».

Після затримання і арешту Віктора Бабарика по всій Білорусі тисячі людей проводять акції протесту, шикуючись в живий «ланцюг солідарності» вздовж вулиць міст. У суботу були затримані 270 осіб, які брали участь в протестах.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.

Всього про наявність необхідного для реєстрації кандидатом числа підписів виборців заявили п’ять потенційних кандидатів.

Про погрози і провокації заявляли і Бабарико, й інші потенційні суперники Лукашенка. 17 червня рахунок Віктора Бабарика, на якому був сформований виборчий фонд, заблокували.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Більшість суперників Лукашенка, який оголосив про плани балотуватися на шостий термін, затримані, серед них найбільш популярні в країні кандидати – банкір Віктор Бабарика і блогер Сергій Тихановський. У Мінську і великих білоруських містах проходять мирні акції протесту, що супроводжуються затриманнями демонстрантів.

Лукашенко беззмінно править Білорусією з липня 1994 року. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській владі.