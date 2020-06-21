Протести в Білорусі: МВС затримало близько 300 активістів
МВС Білорусі склало 270 протоколів стосовно мітингувальників - за порушення порядку та непокору поліціїУ Білорусі на протестах 19-20 червня під час пікетів по збору підписів за висунення кандидатів у президенти затримали 270 осіб. Причина - порушення порядку проведення масових заходів.
Про це повідомляє TUT.BY.
Відомо що стосовно громадян складено 270 адміністративних протоколів. Мова йде про кількість затриманих на території країни.
Безпосередньо в Мінську затримано більше 150 осіб. Списки всіх затриманих оновлюються на сайті правозахисного центру «Вясна». Влада позбавила центру акредитації.
Крім порушень у проведенні мітингів, активістам також називають ще одну причину - «непокору законній вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень».
«За законом учасники масового заходу зобов'язані дотримуватися громадського порядку і виконувати всі законні вимоги організаторів масового заходу, співробітників органів внутрішніх справ і представників громадськості, які виконують обов'язки по охороні громадського порядку», - повідомили в МВС.
Лукашенко беззмінно править Білорусією з липня 1994 року. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській владі.