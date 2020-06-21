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    Протести в Білорусі: МВС затримало близько 300 активістів

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    Протести в Білорусі - Протести в Білорусі: МВС затримало близько 300 активістів
    Протести в Білорусі

    МВС Білорусі склало 270 протоколів стосовно мітингувальників - за порушення порядку та непокору поліції

    У Білорусі на протестах 19-20 червня під час пікетів по збору підписів за висунення кандидатів у президенти затримали 270 осіб. Причина - порушення порядку проведення масових заходів.

    Про це повідомляє TUT.BY.

    Відомо що стосовно громадян складено 270 адміністративних протоколів. Мова йде про кількість затриманих на території країни.

    Безпосередньо в Мінську затримано більше 150 осіб. Списки всіх затриманих оновлюються на сайті правозахисного центру «Вясна». Влада позбавила центру акредитації.

    Крім порушень у проведенні мітингів, активістам також називають ще одну причину - «непокору законній вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень».

    «За законом учасники масового заходу зобов'язані дотримуватися громадського порядку і виконувати всі законні вимоги організаторів масового заходу, співробітників органів внутрішніх справ і представників громадськості, які виконують обов'язки по охороні громадського порядку», - повідомили в МВС.

    Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Більшість суперників Лукашенка, який оголосив про плани балотуватися на шостий термін, затримані, серед них найбільш популярні в країні кандидати – банкір Віктор Бабарика і блогер Сергій Тихановський. У Мінську і великих білоруських містах проходять мирні акції протесту, що супроводжуються затриманнями демонстрантів.

    Лукашенко беззмінно править Білорусією з липня 1994 року. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській владі.

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