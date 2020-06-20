Опозиція у Білорусі пропонує повернутися до конституції 1994 року



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Опозиціонер Віктор Бабарико заявив, що він має власний план «Б» на випадок затримання

«Потрібно сформувати ініціативну групу більше ста чоловік і зібрати 450 тис. підписів» – претендент на посаду президента Білорусі

Утримуваний наразі під вартою претендент на посаду президента Білорусі, банкір Віктор Бабарико запропонував провести республіканський референдум, щоб змінити Конституцію Білорусі, взявши за зразок документ 1994 року.

Про це опозиціонер заявив на відео, оприлюдненим у зв’язку із його затриманням. 19 червня 2020 року воно з’явилося на YouTube.

За словами політика, в Білорусі необхідно змінити існуючий конституційний лад.

«Я хочу оголосити нову ініціативу, і я дуже сподіваюся, що ви мене в цьому підтримаєте. Я пропоную провести республіканський референдум щодо зміни Конституції Республіки Білорусь і спробувати її повернути, взявши за зразок Конституцію 1994 року. Де вже було передбачено і обмеження президентських термінів, і розмежування трьох гілок нашої влади. І найголовніше – було право народу на визначення своєї долі», – сказав Бабарико.

Для цього слід зібрати необхідну кількість підписів.

«Я абсолютно впевнений, що раз ми за один місяць зібрали 400 тис. (підписів – ред.), то вже якось за два місяці ми зможемо зібрати 450 тис. (підписів, необхідних для проведення референдуму – ред.). Людей, які будуть готові незалежно від того, хто переможе 9 серпня, зробити свою країну такою, якою вона повинна бути. Країною, в якій буде геть відсутні хамство, в якій буде повага один до одного і найголовніше – повага до народу», – пояснив він.

Для цього, як зазначив Бабарико, потрібно сформувати ініціативну групу більше ста чоловік, сформулювати необхідні зміни, які винесуть в питання референдуму, і зібрати 450 тис. підписів.

«Я вважаю, що ця ініціатива найяскравішим чином покаже єдність білоруського народу, його прагнення до справжнього народовладдя. Я думаю, незалежно від того, хто буде 9 серпня переможцем, до Нового року Білорусь буде з новою Конституцією», – наголосив Бабарика на відео.

Раніше опозиціонер заявляв, що він має власний план «Б» на випадок затримання.

За всю історію незалежної Білорусі в країні було три республіканських референдуми – в 1995, 1996 і 2004 роках.

У 1995 році замість відновленого гербу та прапору Білоруської Народної Республіки було повернуто радянську символіку неіснуючої Білоруської РСР, російська мова набула статусу державної, а президент отримав право на достроковий розпуск парламенту.

У 1996-му День Незалежності перенесли на 3 липня і змінилася Конституція – республіка стала президентською.

За результатами референдуму 2004 року Олександра Лукашенко отримав можливість брати участь в президентських виборах необмежену кількість разів.

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