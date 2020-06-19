У Білорусі відновились акції протесту проти Лукашенка: силовики затримують людей



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Акція на проспекті Незалежності у Мінську, Білорусь, 19 червня 2020 року Фото: Euroradio

Білоруси вимагають допустити на вибори президента незалежних кандидатів та провести чесне голосування

У білоруських містах відбуваються акції солідарності, учасники яких вимагають допустити на вибори президента незалежних кандидатів та провести чесне голосування.

Про це повідомляє «Euroradio».

У Мінську люди зібрались на проспекті Незалежності — вони розтягнулись ланцюгом солідарності. Також вони пішли до філармонії, де до цього збирали підписи за допуск на вибори незалежних кандидатів.

Люди йшли по проспекту і в районі площі Перемоги. Вони співали пісні, аплодували, скандували «Іди».

Минск. Люди гуляют по проспекту и в районе площади Победы. Поют песни, аплодируют, скандируют "Уходи" pic.twitter.com/pVvrVKmFzA — Реквием по стране #RUSSIANLIVESMATTER (@FailedStateRu) June 19, 2020

Минск, центр, цепь превращается в шествие pic.twitter.com/Zk5fzZEIez — Реквием по стране #RUSSIANLIVESMATTER (@FailedStateRu) June 19, 2020

ОМОН відтіснив людей з проспекту та почав затримувати і саджати в автозаки. Поки кількості затриманих не називають.

Відомо, що зокрема у Мінську затримали кореспондента «Радіо Свобода» та оператора під час прямого ефіру.

Минск.

Задерживают людей во дворе около Филармонии!

Аресты по всей стране! pic.twitter.com/av0dmYquAf — Как то так.... (@gdeto4) June 19, 2020

Видання Tut.by повідомляє про затримання власного фотокореспондента у Мінську та журналіста у Могильові.

Також люди зібралися у Вітебську, Гомелі, Бресті, Бобруйську, Могильові, Гродно та інших містах. Учасники акції розтягуються у ланцюги солідарності.

Зазначимо, що у четвер суд Фрунзенського району Мінська засудив співголову оргкомітету зі створення партії «Білоруська християнська демократія» Павла Северинця ще до 15 діб адміністративного арешту - за звинуваченням в участі в несанкціонованих заходах.

В даний час Северинець, який брав участь в передвиборних пікетах зі збору підписів, відбуває арешт за пікет 7 червня. Сам активіст не визнає себе винним, підкреслюючи, що він брав участь у дозволених заходах.

Також 18 червня влада Білорусі затримала ексголову «Белгазпромбанку» і претендента на пост президента Віктора Бабарика «за протиправну діяльність».