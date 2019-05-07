30% монетизованих субсидій за газ закарпатці використали у квітні не за призначенням



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Запорукою призначення субсидії є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги

Фахівці ТОВ «Закарпатгаз Збут» провели аналіз оплати субсидіантами спожитого у березні природного газу. Відповідно до результатів, 70% людей, що отримали монетизовану субсидію у квітні (за березень), сплатили за послуги газопостачання. Станом на кінець квітня кількість боржників-субсидіантів становила понад 30 тисяч. У березні (за лютий) рівень проплати субсидіантами становив лише 42,5%.

«Ми позитивно оцінюємо рішення Кабміну щодо переходу до повної монетизації субсидії, адже це – логічне продовження системних кроків в реформуванні сфери ЖКГ, енергетики та соціальної сфери. Однак, недотримання споживачами платіжної дисципліни за надані послуги зводить нанівець всі починання», – прокоментувала директор ТОВ «Закарпатгаз збут» Вікторія Томинець.

Товариство «Закарпатгаз збут», що є постачальником із спеціальними обов’язками на території Закарпатської області, наголошує: у травні відбувається перепризначення субсидії на наступний період. Запорукою призначення субсидії є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Саме тому важливо не порушувати встановлені терміни оплати.