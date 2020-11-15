У Молдові порахували майже всі голоси: лідирує проєвропейська кандидатка

За підсумками підрахунку протоколів із понад 85% виборчих дільниць, лідером перегонів є експрем’єрка Майя Санду

На виборах президента Молдови завершився підрахунок голосів на переважній більшості дільниць всередині країни.

Про це повідомляє з Кишинева кореспондент «Європейської правди».

За підсумками підрахунку протоколів із понад 85% виборчих дільниць лідером перегонів є експрем’єрка Майя Санду. Її підтримало понад 51,6% виборців, голоси яких підраховані. Чинного президента Ігоря Додона підтримало менше 49,4% з цих виборців.

Важливо, що на даний момент завершено підрахунок з дільниць, переважно розташованих всередині країни, включно з дільницями для мешканців Придністров’я. Водночас голоси західної діаспори ще не підраховані, оскільки там голосування завершилося пізніше.

«Оскільки за кордоном була зареєстрована рекордна явка, що складе понад 15% голосів, і на цих дільницях переважна більшість голосує за Санду – можна розраховувати, що ближчим часом результат Санду суттєво зросте», – зазначає видання.

Нагадаємо, за результатами екзитполів, Санду обходить чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.