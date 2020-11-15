Екзитпол: екснардеп Мельниченко програв на виборах мера Кам'янця-Подільського

Володимира Мельниченка підтримали 36,8% виборців

На виборах міського голови Кам'янця-Подільського перемогу в другому турі виборів здобуває кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко, у нього 62,2% голосів виборців.

Про це свідчать дані екзитполу, проведеного дослідницькою компанією «Ю.С.С».

У суперника Посітка – екснардепа Володимира Мельниченка – 36,8%.

Крім того, 1,0% респондентів відповіли, що вони залишили виборчий бюлетень незаповненим, проголосували проти обох кандидатів або іншим чином зіпсували виборчий бюлетень.

Екзитпол проходив на 20 виборчих дільницях. Загальний фактичний обсяг вибірки (станом на 19:00) – 1 833 респондентів. Середня кількість опитаних на кожній виборчій дільниці – 92. Статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,99 не перевищує 3,0%.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів мера Кам'янця-Подільського, самовисуванець Володимир Мельниченко набрав 40,47%, голосів, а кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко - 35,46% .

Зазначимо, Володимира Мельниченка свого часу ЗМІ називали цивільним чоловіком колишньої народної депутатки Інни Богословської. Він очолював Кам’янець-Подільську організацію партії Януковича, був депутатом Хмельницької облради та Верховної Ради від цієї політсили. Щоправда, треба визнати, Мельниченко разом з Богословською одними з перших заявили про вихід з Партії регіонів ще в 2013 році, одразу після жорсткого нічного розгону студентського мітингу на київському Майдані Незалежності. Мельниченко після цих подій почав фотографуватись на фоні народних віче, які організовувала опозиція.

В 2014-му на виборах в Верховну Раду Мельниченко впевнено переміг на Хмельниччині в 193 окрузі як самовисуванець, на 20% обігнавши найближчого конкурента. А вже у парламенті доєднався до фракції Блоку Порошенка.

До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..

Раніше вже повідомлялося, що під час другого туру місцевих виборів у семи містах України спостерігається дуже низька явка на голосування.

Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – було повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.