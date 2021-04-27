У Молдові протестують під стінами Конституційного суду. Чого вимагають

Протестувальники невдоволені рішенням парламенту та маневрами коаліцією Партії соціалістів та Партії Șor

Протестувальники невдоволені рішенням парламенту та маневрами коаліцією Партії соціалістів та Партії Șor

У вівторок, 27 квітня, у Молдові проходить третя акція протесту через Конституційний суд

У Кишиневі перед стінами Конституційного суду проходять протести у зв'язку із невдоволенням постановою парламенту щодо законності рішень КС з приводу наявності умов для розпуску парламенту президенткою Маєю Санду, передає «Главком» із посиланням на місцеві медіа.

Видання TV8 пише, що 27 квітня пройде й саме слухання щодо законності рішень КС. Протестувальники зазначають, що невдоволені рішенням парламенту та маневрами коаліцією Партії соціалістів та Партії Șor (Шор).

Відзначимо, що сьогодні проходить третя акція протесту у зв'язку із подіями навколо Конституційного суду.

Нагадаємо, 23 квітня, парламентська коаліція частково скасувала указ про призначення на посаду судді КС Домніка Маноле і за висунення на її місце експрокурора Бориса Лупашко.

Після цього представник парламенту в КС Ліліан Енчу вимагав відводу Манолє. У відповідь на рішення парламенту до КС звернулися депутати від пропрезидентських, які, однак, складають меншість.

Із запитами до КС звернулися депутати від партії «Дія і солідарність» (PAS) і «Платформа Гідність і Правда» (DA) Сергій Литвиненко та Діну Плингеу щодо законності рішень парламенту, що стосуються скасування указу про призначення судді КС і висунення нового судді КС.

Зазначимо, після визнання КС наявних підстав для розпуску парламенту, депутати коаліції прийняли постанову, якою визнали неконституційним призначення голови КС Домніки Манолє, що за їхньою логікою, унеможливлює прийняття інституцією подальших рішень.

ЄС неодноразово відзначав підтримку конституційному ладу Республіки Молдова й закликав парламент Молдови слідувати принципам верховенства права.