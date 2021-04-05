Вірус дострокових виборів. Чим закінчиться епопея з розпуском парламенту Молдови

Двовекторність молдовської політики тримає країну на шпагаті

Парламент Республіки Молдова, 31 березня, запровадив надзвичайний стан у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації. Серед обмежень є також заборона розпуску парламенту. Саме цього так прагне президентка Майя Санду у протистоянні з парламентською більшістю соціалістів. Про те, як боротьба з коронавірусом стала інструментом політичного протистояння, – у матеріалі «Главкому».

Молдовські депутати проголосували за введення надзвичайного стану, який діятиме до літа. За це проголосували 52 зі 101 парламентаря, переважно з більшості, яку формує «Партія соціалістів» колишнього молдовського президента Ігоря Додона та «Партія Шора». Депутати президентської партії «Дія та солідарність» (PAS) такий крок не підтримали. Цікаво, що рішення було прийнято на тлі протистоянням навколо розпуску парламенту. Зокрема, Майя Санду перед цим звернулась до Конституційного Суду, щоб той дозволив розпустити депутатів, але на час надзвичайного стану чіпати депутатів заборонено.

Про обставини, які дозволяють лідерці Молдови розпустити парламент «Главком» детально писав тут: Крок вперед чи два назад? Як Санду розпускає молдовський парламент.

Чи сплутались політичні карти?

Звісно, парламент противиться такому сценарію розпуску. І це – логічно: кому ж хочеться розпускатися. Драйверами політичного протистояння з боку парламентарів виступають соціалісти. «Введення надзвичайного стану нині необхідно. Якщо пані Санду хоче збільшити число своїх депутатів коштом життів наших громадян, то це сумно», – відзначив у розмові з «Главкомом» депутат від «Партії соціалістів» Григорій Новак.

Новак нагадав, що Комісія з національної безпеки при президентові Молдови напередодні рекомендувала взагалі запровадити повний локдаун. Тому, Новак дивувався тому, що президентська партія продовжує виступати проти режиму надзвичайної ситуації. А от від питань про політичний підтекст такої турботи про народ пан Новак майстерно ухилявся, переводячи стрілки на опонентів. Однак, політик доводив, що парламентські вибори зараз – не потрібні.

«Це вони (депутати партії «Дія та солідарність» – «Главком») бачать тільки політичний підтекст. Ми теж хочемо дострокових виборів. Вони потрібні, але не зараз», – переконує соціаліст.

У справі збереження нинішнього скликання депутати Додона мають велику підтримку не лише проросійських партій. Цьому є просте пояснення. У наступному складі парламенту, — коли б ці вибори не відбулися, — опиняться не всі. Навіть якщо соціалісти й збережуть свої позиції, то партія Санду поглине місця всіх інших.

«Я думаю, що найбільшу фракцію у новому парламенті матиме Санду — мінімум 40 голосів (зі 101 – «Главком»), може, навіть понад 50. Десь 20-25 голосів візьмуть соціалісти і, може, в районі 15 голосів візьме Усатий (Ренато Усатий, лідер «Нашої партії» – «Главком»). Можливо, пройде Шор (Ілан Шор, «Партія Шора» – «Главком»). Скоріше так, ніж ні. Нестасє (Андрей Нестасє, лідер партії «Платформа Да» – «Главком») – навряд. Чомусь почали «рости» комуністи. Можливо, це пов'язано з тим, що до них перетікає електорат Додона. Демократи – не пройдуть. Вони без стрижня, яким був для них Плахотнюк, просто деградували», – зазначив політтехнолог Андрій Андрієвський в розмові з «Главкомом».

У кого козир?

Депутат з партії Санду «Дія та солідарність» Сергій Литвиненко підкреслює, що для нинішньої влади відтермінування з розпуском парламенту особливо нічого не змінить.

Партія експрезидента Ігоря Додона намагається не допустити дострокових виборів, бо у новому парламенті вона може залишитися без партнерів – мало не віч-на-віч із партією Санду

«Ми виходили з того, що влітку хвиля коронавірусу знизиться й ситуація загостриться восени. Тому вибори краще робити в червні-липні. Якщо цей надзвичайний стан буде тривати як затвердили соціалісти, то парламент можна буде розпускати тільки 31 травня. Тоді найближча дата дострокових виборів – це 1 серпня. Звичайно, якщо Конституційний суд визнає, що існують передумови для розпуску парламенту», – пояснив у розмові з «Главкомом» Сергій Литвиненко.

А от для соціалістів складається досить ризикована ситуація. Дійсно, партія Додона є флагманською політичною силою проросійського електорату, євроскептиків та інших сегментів, виходячи з місцевих особливостей, як от противників ідеї об’єднання з Румунією тощо. Втім, оминаючи ці деталі, суть в тому, що ризик для «Партії соціалістів» у тому, що навіть при такій же кількості мандатів у новому складі, вони залишаться із партією Санду мало не віч-на-віч.

Всеохоплюючий супротив

«Я такого протистояння (в парламенті – «Главком») ще не пам'ятаю. Вони («Дія та солідарність» – «Главком») придумують якісь юридичні хитрощі, щоб домогтися своїх корисливих політичних цілей, і цей порядок нав'язаний їм ззовні», – переконаний Новак.

Попри обурення, соціалісти не гають часу. Поки основною політичною новиною була відмова парламентарів вдруге підтримувати кандидата на прем’єр-міністра, колишній голова уряду президентства Додона – Іон Кіку оголосив про заснування політичної партії. Ба, більше – проєвропейської. Про офіційну реєстрацію нової партії, яка має назву «Партія розвитку та об’єднання Молдови» (Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei) вже повідомило відповідальне за такі питання Агентство державних послуг.

«Партія Кіку – це спойлер Додона. Додон хоче підібрати електорат демократів тому, що Кіку з їхньої команди. Плюс Додон сподівається щось відщипнути у Санду. Я впевнений, що це — проект Додона: на його гроші та на його цілі», – підтверджує здогадки Андрієвський.

Втім у назві нової партії «щось» беззаперечно є. Це «щось» про улюблену тему політиків всіх часів і народів – про об’єднання. Але дійсно, Республіка Молдова, як і багато країн пострадянського простору, як і Україна, зокрема, залишається розділеною за абстрактною ознакою геополітичних прагнень, приправлених пропагандою та популізмом. Така архітектура суспільства обумовлює і політичний процес.

Тому, щоб здобути упевнену та легітимну владу в Молдові – підтримки «свого» ідейного виборця замало. Треба працювати на конкурентному полі.

Вакцина проти дострокових виборів

Наприклад, за словами політолога, ситуація із листом, якого Санду направила президенту РФ Володимиру Путіну щодо надання Молдові вакцин проти коронавірусу, – це фактично загравання з електоратом Додона.

«Була інформація, що Додон домовляється за вакцину з Путіним, а вона (Майя Санду – «Главком») бере і відправляє Путіну лист. Тепер Додон бігає, кричить, що він був перший. Офіційно ж звернулась Санду, тому їй вдалося відняти у нього частину «слави». У Молдові є панічні настрої щодо цього, тому Санду зіграла на настроях», – пояснив Андрієвський.

Про курс на дострокові парламентські вибори «Главком» вже детально писав тут: Три горішки для президента Санду

Втім опоненти в цілому застосовують схожу тактику: «проєвропейська» Майя Санду звернулася до Путіна з проханням надати Молдові вакцину Sputnik V, а «проросійський» Додон, заявив про готовність утворити більшість з новоствореною «проєвропейською» партією свого колишнього соратника, тобто він заграє із виборцем Санду. Двовекторність молдовської політики тримує країну на шпагаті. Щоб зробити врешті якийсь крок, хтось когось має переграти й порушити цей баланс.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»