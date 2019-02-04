У наймолодшого військовополоненого моряка Ейдера виявили гепатит В



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час перебування в лікарні СІЗО «Матроська тиша» Ейдеру нічого не казали про його хворобу

У Андрія Ейдера повторно взяли аналіз крові

У епікризі наймолодшого українського військовополоненого моряка зазначається, що він хворий на гепатит В. Про це повідомила його адвокат Oлександра Маркова у Facebоok.

«Далі просто цитата:» Anti-HCV - позитивний від 20.11.2018, HBsAg - позитивний від 20.11.2018», - написала Макарова.

Адвоката збентежило те, що довідка датується 20 листопада, а в полон моряки потрапили 25 листопада.

Зазначається, що раніше на засідання суду слідчі надавали довідку про стан здоров'я Андрія, де нічого не згадувалось про гепатит В.

Маркова повідомила, що під час перебування в лікарні СІЗО «Матроська тиша» хлопцеві нічого не казали про його хворобу. А до СІЗО «Лефортово» Ейдера виписували із довідкою «Хворий виписується у задовільному стані».

Мачуха Андрія Євгенія Ейдер також підтвердила інформацію про хворобу пасинка та додала, що у нього повторно взяли аналіз крові.

Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.