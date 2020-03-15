У Московській церкві істерика: доктора Комаровського запідозрили у коронавірусній співпраці з Порошенком



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Педіатра Євгена Комаровського запідозрили у коронавірусній співпраці з Порошенком

Педіатр-шоумен висміяв хресні ходи проти коронавірусу і отримав у відповідь

У Московській церкві обурилися заявою педіатра-шоумена Євгена Комаровського, який висміяв хресний хід проти коронавірусу у Вінниці.

Про це заявив митрополит Вінницький УПЦ МП Варсонофій.

Нагадаємо, 8 березня у Вінниці відбулася багатотисячна хресна хода віруючих осередку Московської церкви в Україні на честь Торжества Православ’я. Мета ходи – перемогти хвороби, зокрема і коронавірус. Така хода – це «традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, що є надзвичайно актуальним в умовах поширення світом коронавірусу», – йшлося в поясненнях, які роздавали віруючим на початку руху колони.

На подію, зокрема, відреагував лікар Комаровський.

«У Вінниці провели хресний хід, направлений на торжество Православ’я і боротьбу з коронавірусом. Разом зібралися сім тисяч людей і показали всім, як треба проводити протиепідемічні заходи. Не дивно, що в Україні лише один (станом на 11 березня 2020 року — авт.) випадок. На думку більшості наших експертів, перетинаючи кордон з країною, коронавірус перетворюється на ГРВІ», — сказав Комаровський.

У відео Варсонофій говорить, що раніше поважав думку Комаровського, але після його звернення, ставлення до нього змінилось.

«Ви з сарказмом смієтеся над нашими молитвами, нашим хресним ходом, висміюєте тисячі православних людей, які йдуть проти коронавірусу. Але спочатку вам варто було б подивитися, що в історії Православ'я такі хресні ходи проводяться щороку у кожному місті», — говорить у своєму зверненні Варсонофій.

Поза тим, митрополит побачив у діях лікаря політичний підтекст. На його думку, виглядає доволі підозрілим, що Комаровський звернув увагу лише на Вінницю, у той час, як аналогічні заходи пройшли у багатьох українських містах.

Варсонофій припускає, що своєю заявою Комаровський підтримує екс-президента Петра Порошенка, який, як відомо, є прибічником Православної Церкви України.

Нагадаємо, у Московській церкві в Україні заявили, що вживатимуть заходів обережності і протиепідеміологічної безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу.

«Кожна людина повинна з повною відповідальністю поставитися до того, що відбувається. Якщо хтось відчуває первинні ознаки будь-якого респіраторного захворювання – потрібно утриматися від відвідування храму і участі в богослужіннях. Це стосується як мирян, так і священнослужителів.

Священнослужителям необхідно приділити особливу увагу заходам обережності і протиепідеміологічної безпеки в храмах. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо обробки дезінфікуючими засобами ікон і інших поверхонь, з якими людина має прямий контакт», – сказав митрополит Філарет(Кучеров).