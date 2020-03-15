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    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу

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    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі спалаху коронавірусу - Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі спалаху коронавірусу
    Фото: LPN

    У Британії виник дефіцит на туалетний папір, дезінфекційні засоби для рук, макаронні вироби та консервовані продукти

    Жителі Великої Британії на тлі зростання панічних настроїв через коронавірус спустошують полиці в супермаркетах.

    Про це повідомляє Daily mail.

    Соціальні мережі сповнені повідомлень про порожні полиці магазинів, а деякі супермаркети почали обмежувати продаж певних товарів.

    Вже виник дефіцит на туалетний папір, дезінфекційні  засоби для рук, макаронні вироби та консервовані продукти.

    На опублікованих фото видно, що полиці в магазині порожні або ж напівпорожні. Люди масово розкуповують продукти.

    При цьому в британському уряді запевняють людей, що немає потреби в накопиченні запасів.

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    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу
    Фото: Daily Мail

    Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі становить 153 511. На першому місці серед хворих як і раніше перебуває Китай, де підтверджено 80 976 випадків.

    Також високий рівень захворюваності коронавірусом фіксується в Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086) та Іспанії (6 023).

    В Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.


    продукти надзвичайний стан Велика Британія вірус коронавірус
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