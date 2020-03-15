Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі пандемії коронавірусу



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Жителі Великої Британії спустошують полиці в супермаркетах на тлі спалаху коронавірусу Фото: LPN

У Британії виник дефіцит на туалетний папір, дезінфекційні засоби для рук, макаронні вироби та консервовані продукти

Жителі Великої Британії на тлі зростання панічних настроїв через коронавірус спустошують полиці в супермаркетах.

Про це повідомляє Daily mail.

Соціальні мережі сповнені повідомлень про порожні полиці магазинів, а деякі супермаркети почали обмежувати продаж певних товарів.

Вже виник дефіцит на туалетний папір, дезінфекційні засоби для рук, макаронні вироби та консервовані продукти.

На опублікованих фото видно, що полиці в магазині порожні або ж напівпорожні. Люди масово розкуповують продукти.

При цьому в британському уряді запевняють людей, що немає потреби в накопиченні запасів.

Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі становить 153 511. На першому місці серед хворих як і раніше перебуває Китай, де підтверджено 80 976 випадків.

Також високий рівень захворюваності коронавірусом фіксується в Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086) та Іспанії (6 023).

В Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.



