У Московській церкві в Україні розповіли, як будуть причащати вірян під час карантину



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Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій

У період карантину слід утриматися від цілування святинь

У Московській церкві в Україні заявили, що вживатимуть заходів обережності і протиепідеміологічної безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє повідомляє пресслужба Московської церкви в Україні.

«Кожна людина повинна з повною відповідальністю поставитися до того, що відбувається. Якщо хтось відчуває первинні ознаки будь-якого респіраторного захворювання – потрібно утриматися від відвідування храму і участі в богослужіннях. Це стосується як мирян, так і священнослужителів.

Священнослужителям необхідно приділити особливу увагу заходам обережності і протиепідеміологічної безпеки в храмах. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо обробки дезінфікуючими засобами ікон і інших поверхонь, з якими людина має прямий контакт», – сказав митрополит Філарет(Кучеров).

Владика Московської церкви повідомив, що у період карантину слід утриматися від цілування святинь, замінивши його поклонінням. Священикам необхідно утриматися від викладання благословення за допомогою цілування руки. У храмах варто розглянути можливість вживання одноразових склянок (щоб запити після причастя) або обмежитися, відповідно до грецької традиції, споживанням виключно антидора. Беручи до уваги все, що стосується теми Святого Причастя, ми повинні пам’ятати, що Святі Тіло і Кров Господні надсилаються нам на зцілення душі і тіла, і спекулювати або маніпулювати цим питанням ніяк не можна. Церква повинна сприяти тому, щоб донести важливу і корисну інформацію до відома віруючих людей. Чим краще ми будемо поінформовані, тим якісніше зможемо застосувати профілактичні заходи і заходи протиепідеміологічної безпеки», – зазначив митрополит Філарет (Кучеров).

Митрополит Філарет (Кучеров) закликав віруючих молитися про зцілення хворих.

Нагадаємо, 8 березня у Вінниці відбулася багатотисячна хресна хода віруючих осередку Московської церкви в Україні на честь Торжества Православ’я. Мета ходи – перемогти хвороби, зокрема і коронавірус. Така хода – це «традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, що є надзвичайно актуальним в умовах поширення світом коронавірусу», – йшлося в поясненнях, які роздавали віруючим на початку руху колони.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, розпочалося виїзне засідання уряду за участю Зеленського.

Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.

В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.