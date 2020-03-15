У Нью-Йорку підтверджені перші дві смерті від коронавірусу



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У Нью-Йорку підтверджені перші дві смерті від коронавірусу

У штаті вже зареєстровано 613 випадків захворювання на коронавірус

У штаті Нью-Йорк (США) підтверджені перші дві смерті внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на владу штату.

Так, помер 65-річний чоловік, який проживав у населеному пункті Сафферн (округ Рокленд).

Головний судмедексперт округу заявив, що у померлого були «серйозні проблеми зі здоров’ям», які, ймовірно, спричинили летальний результат.

Крім того, в Брукліні померла 82-річна жінка. Вона хворіла на емфізему легенів, і зараження коронавірусом значно погіршило її стан.

Померла була однією з перших у місті Нью-Йорк, у кого діагностували COVID-19. Її госпіталізували 3 березня. Померла жінка в п’ятницю ввечері, 13 березня, в медичному центрі Wyckoff Heights.

У штаті вже зареєстровано 613 випадків захворювання на коронавірус. Найбільша концентрація хворих спостерігається в самому Нью-Йорку, де у 269 осіб виявили COVID-19

13 березня у штаті Нью-Йорк, США, оголосили надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пройшов тест на наявність нового коронавірусу, після того як у минулі вихідні зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус. За словами особистого лікаря Трампа, результат тесту - негативний.

До слова, Дональд Трамп погодився пройти перевірку на коронавірус після того, як вже друга людина, з якою він зустрічався, захворіла на Covid-19. Попри це американський президент заявив, що не боїться вірусу та відкидає можливість ізоляції.

Як повідомлялося, Трамп ввів надзвичайний стан у США.