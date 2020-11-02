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    Росія назвала країну, з якої її громадяни найчастіше привозять коронавірус

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    <span>У Росії лікарні для коронавірусних хворих забиті</span><br /><br /> - Росія назвала країну, з якої її громадяни найчастіше привозять коронавірус
    У Росії лікарні для коронавірусних хворих забиті

    Фото: Тайга.інфо

    Росіяни повертаються з відпусток хворими

    Близько 90% російських туристів, які повернулися із закордонної відпустки з коронавірусною інфекцією, приїхали з Туреччини. Лідера за кількістю завезених в країну випадків захворювання оголосила керівниця «Росспоживнагляду» Анна Попова на засіданні координаційної ради при уряді РФ. Про це повідомляють у понеділок 2 листопада російські ЗМІ.

    «У нашому моніторингу із загального числа виявлених хворих, більше 10 тисяч позитивних, 90% - це особи, які повернулися з Турецької Республіки», - заявила глава відомства.

    За її словами, дану «ситуацію необхідно обговорити і запропонувати певні заходи». Російська чиновниця також уточнила, що після відкриття кордону РФ з Туреччиною і відновлення авіасполучення з 1 серпня з країни повернулися майже півтора мільйона росіян.

    За останніми даними добовий приріст заражень коронавірусною інфекцією в Росії склав майже 18 257 випадків, померли за добу 238 пацієнтів. Такі офіційні дані оприлюднено у понеділок. За позаминулу добу в РФ зафіксовано 18 381 новий випадок зараження на коронавірус, це найбільша кількість з початку пандемії.

    Всього з початку пандемії в Російській Федерації зареєстровано 1 655 038 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період в Росії померло 28 473 пацієнтів. Загальна кількість активних випадків SARS-CoV-2 в країні на поточний момент становить 390 532 особи.

    Зазначимо, що наразі Україна внесла до «червоної» зони 50 країн. В оновленому списку Туреччина для України перебуває у зеленій зоні. 

    Туреччина Росія хвороби коронавірус
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