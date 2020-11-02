Путінський Кремль – ключовий елемент в наступі сил архаїки на демократію

Пропагандистська машина Кремля активно розпалює ксенофобію і конфлікти

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Три колонны мировой архаики

Исламисты – только одна из колон, ведущих атаку на свободомыслие и демократию. Вторая колона – авторитарный, архаичный путинский режим. Третья – ксенофобское ультраконсервативное правопопулистское движение в христианском (или иудео-христианском) мире. Третья колонна якобы противостоит первой, но в действительности они друг друга органически подпитывают. Террористические атаки праваков на мигрантов, которые, например, в Германии случаются чаще, чем исламистские, провоцируют активность исламистов и наоборот – исламистские атаки взывают подъем ксенофобии среди местного населения.

Путинский Кремль – ключевой элемент в наступлении сил архаики на демократию. Его пропагандистская машина активно разжигает ксенофобию и конфликты; с одной стороны, поддерживая правопопулистов. а с другой - через кадыровцев и других агентов потенцируя исламистское насилие. Ведя наступательные операции в Сирии, Кремль сознательно вызывает массовое бегство местных жителей в Европу, чтобы спровоцировать там внутренние столкновения и раскол. Путин относится к западной демократии как к своему главному врагу и пытается максимально дестабилизировать ее любыми средствами.

Все три колоны, наступающие на свободу и демократию, опираются на мировую глубинку. Именно она, напуганная глобализацией, крахом традиционных религиозных ценностей, патриархальной семьи, индустриальной экономики, национальной идентичности, под предводительством исламских фундаменталистов, европейских и американских ультраконсерваторов, путинских империалистов пошла в контрнаступление на мировой мегаполис, стремящийся жить в новом мультикультурном, мультисексуальном, постиндустриальном, гендерноравноправном обществе.

Это видно по результатом выборов в разных странах. Мегаполисы в Германии, США, Венгрии, Польше и т.д. голосуют за демократов, либералов, социал-демократов, зеленых, а глубинка - за правопопулистов и клерикалов, типа Трампа, Орбана, Эрдогана, Марин Ле Пен, польской «Право и справедливость», немецкой АfD. Выборы в разных странах показывают различное соотношение сил либеральной демократии и консервативной архаики - в Германии примерно: 85 на 15, во Франции: две трети на треть, в Штатах: 60 на 40 (прогноз будущих выборов), в Польше и Турции: 45 на 55, в Венгрии: 30 на 70.

В России господствует архаичный неофеодальный клерикальный режим. О выборах здесь говорить бессмысленно. Все парламентские партии относятся к силам архаики. Демократическое движение вытеснено из легальной политики, но пользуется поддержкой многих граждан, прежде всего, в тех же мегаполисах.

Путинская машина пропаганды поддерживает не только крайне правых, но и крайне левых в Европе. Это не случайно. Те леваки, которые выступают за абсолютно свободную иммиграцию на Запад из стран третьего мира – по факту союзники Кремля и ультраправых. Неконтролируемый наплыв мигрантов и связанные с ним эксцессы неизбежно приводят к усилению ксенофобских настроений в обществе. Это идеальная ситуация для прихода ультраправых к власти. Вопреки клевете правопопулистов, демократические силы в Европе и США, толерантно относящиеся к иммиграции и осознающие ее неизбежность в современном мире, выступают за контроль и разумное планирование миграционных потоков.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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