У Москві прокоментували намір України розірвати договір про дружбу з Росією



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У РФ заявили, що відтак не матимуть «морально-політичних зобов'язань здійснювати ті чи інші угоди»

У Держдумі вважають, що анонсований Києвом розрив договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією та Україною не буде нести реальних наслідків для Москви. Про це у вівторок, 28 серпня, заявив глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников, повідомляє «РИА Новости».

Разом з тим він зазначив, що за денонсації договору перед РФ вже не буде зобов'язань щодо здійснення низки угод.

«Особливого сенсу цей договір вже не несе. Наслідків ніяких особливих реальних практичних не буде. З іншого боку, морально-політичних не буде зобов'язань у Росії здійснювати ті чи інші угоди», - сказав Калашников.

Він пояснив, що для розриву чинного договору про дружбу між двома країнами однієї зі сторін необхідно заявити про такі наміри до кінця жовтня. У цьому випадку продовження нинішнього договору не буде здійснюватися. Глава комітету також нагадав, що подібні ідеї висловлювалися і деякими російськими парламентаріями, так як документ, зокрема, містить пункт, що стосується територіальних аспектів. Однак, за словами депутата, російській стороні робити цього сенсу немає.

«Робити це з боку Росії, мені здається, не дуже правильно. Якщо українці наполягатимуть і зроблять це, це буде на їх совісті», - підкреслив парламентарій.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розірве великий договір про дружбу з РФ. Найближчим часом Міністерство закордонних справ направить президенту відповідний пакет документів.