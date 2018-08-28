РНБО проведе засідання щодо ситуації в Азовському морі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Засідання РНБО

Президент вважає ситуацію в Азовському морі категорично неприйнятною

Ситуацію в Азовському морі розглянуть на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Президент Петро Порошенко заявив, що вже дав розпорядження щодо підготовки засідання. Про це він сказав у вівторок, 28 серпня, виступаючи на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

«Я не збираюся з цим миритися і твердо переконаний: ситуація, яка складається, зараз є категорично неприйнятною. Доручив підготувати відповідне засідання Ради національної безпеки та оборони з цього приводу і прошу Міністерство закордонних справ якнайшвидше внести свої пропозиції, бо протиправні і підступні дії Москви в цьому регіоні не повинні і не будуть залишатися безкарними. Тим більше, і без відповідної міжнародної реакції. І тут мені потрібна ваша допомога», - заявив Порошенко.

Як відомо, договір між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки підписаний у 2003 році. Останнім часом Росія блокує проходження іноземних суден при проході в Керченській протоці, і станом на 21 серпня вже затримала понад 150 іноземних судів, які йшли в українські порти на Азовському морі.

Раніше в Україні виключили денонсацію договору з Росією щодо Азовського моря, адже це дало б можливість РФ заявити про територіальний спір.

В липні президент Петро Порошенко доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і командуванню ВМС вжити заходів, щоб зупинити російські провокації щодо блокування входження судів в українські порти в Азовському морі.

На початку серпня військовий експерт з Великої Британії, полковник у відставці Глен Грант заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.

Також український експерт розповів, як Росія збиткується над суднами, які йдуть до портів Маріуполя і Бердянська.

Раніше у Прикордонній службі розказали, як борються з російськими провокаціями в Азовському морі.

Віце-адмірал Сергій Гайдук, командувач Військово-Морських сил України у 2014-2016 роках заявив, що Росія готується відсікти Україну від моря.



