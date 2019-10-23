У Москві знайшли мертвою дочку посла Ірану



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Мехді Санаї є надзвичайним і повноважним послом Ірану в Росії з 2013 року Фото: ТАСС

Інформацію про суїцид дівчини, яка з'явилася в ЗМІ, в посольстві визнали провокацією

Дочка посла Ірану Мехді Санаї була знайдена мертвою в Москві.

Про це повідомили в посольстві Ірану, передає «РБК».

«У неї був серцевий напад вчора, на жаль, в результаті серцевого нападу вона загинула», - уточнили в дипмісії 22 жовтня.

За інформацією Baza, Арефех Санаї жила на дві країни, а останній раз приїхала в Росію чотири місяці тому.

Дочка посла Ірану Мехді Сана - Арефех Сана наклала на себе руки в Москві.

«Дівчина вистрибнула з вікна будинку в центрі міста. Вона жила на дві країни, останній раз Арефех приїхала сюди чотири місяці тому. На батьківщині дівчина постійно спостерігалася у психолога. Передсмертної записки Арефех не залишила», - йдеться у повідомленні.

Інформацію про суїцид дівчини, яка з'явилася в ЗМІ, в посольстві визнали провокацією.

Мехді Санаї є надзвичайним і повноважним послом Ірану в Росії з 2013 року. Автор книг, професор Санкт-Петербурзького державного університету. Працював на різних посадах в посольствах в Казахстані і Росії, був депутатом парламенту.