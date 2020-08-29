У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на Covid-19



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У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих

Кількість хворих на коронавірус збільшилась на 2,4 тисячі.

В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксована у Харківській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій областях та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

«Найбільша кількість нових випадків за останню добу зареєстровано у місті Київ – 265, Харківській області – 247, Тернопільській області – 227, Львівській області −190, Івано-Франківській – 182, Одеській −170 та Чернівецькій області – 142 випадки», – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 29 серпня зафіксовано вже понад 116,9 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.



Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 492 людини, з них 41 — за останню добу.



Одужали від хвороби вже 56 138 людей, за добу — 1 055.