  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на Covid-19

    • Розсилка
    <span>У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих</span> - У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на Covid-19
    У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих

    Кількість хворих на коронавірус збільшилась на 2,4 тисячі.

    В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксована у Харківській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій областях та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

    «Найбільша кількість нових випадків за останню добу зареєстровано у місті Київ – 265, Харківській області – 247, Тернопільській області – 227, Львівській області −190, Івано-Франківській – 182, Одеській −170 та Чернівецькій області – 142 випадки», – зазначив він.

    Нагадаємо, в Україні на 8:45 29 серпня зафіксовано вже понад 116,9 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.

    Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 492 людини, з них 41 — за останню добу.

    Одужали від хвороби вже 56 138 людей, за добу — 1 055.

    Київ міністр Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ