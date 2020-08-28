МОЗ назвав регіони з найбільшою кількістю хворих на коронавірус



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Велику кількість хворих коронавірусом зафіксовано в таких областях: Харківській — 242 випадки, Тернопільській — 233 випадки, Львівській — 215, Одеській — 214, Івано-Франківській — 176 та Чернівецькій — 15

За минулу добу найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстровано у місті Київ – 251 випадок

В Україні станом на 28 серпня за минулу добу найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстровано у місті Київ – 251 випадок. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Найбільшу кількість випадків за останню добу в Україні зареєстровано у місті Київ — 251 випадок. Харківська область — 242 випадки, Тернопільська область — 233 випадки, Львівська область — 215, Одеська область — 214, Івано-Франківська область — 176, Чернівецька область — 155 випадків», — сказав Степанов.

Додамо, загалом поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:

Вінницька обл — 3800 (+64 за добу)

Волинська обл — 5320 (+52)

Дніпропетровська обл — 2162 (+67)

Донецька обл — 1318 (+40)

Житомирська обл — 3063 (+65)

Закарпатська обл — 7302 (+77)

Запорізька обл — 1487 (+33)

Івано-Франківська обл — 8661 (+176)

Кіровоградська обл — 790 (+10)

м. Київ — 12719 (+251)

Київська обл — 5397 (+92)

Львівська обл — 13978 (+215)

Луганська обл — 274 (+10)

Миколаївська обл — 1077 (+37)

Одеська обл — 6751 (+214)

Полтавська обл — 705 (+10)

Рівненська обл — 8921 (+103)

Сумська обл — 1361 (+59)

Тернопільська обл — 5478 (+233)

Харківська обл — 8444 (+242)

Херсонська обл — 374 (+11)

Хмельницька обл — 2194 (+92)

Чернівецька обл — 9855 (+155)

Черкаська обл — 1390 (+72)

Чернігівська обл — 1676 (+58)

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

Коронавірус в Україні

Одужали 550883

Всього 114497

Хворіють 56963

Померли 2451

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Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.