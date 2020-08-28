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    Суспільство

    МОЗ назвав регіони з найбільшою кількістю хворих на коронавірус

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    Велику кількість хворих коронавірусом зафіксовано в таких областях:&nbsp;Харківській &mdash; 242&nbsp;випадки, Тернопільській &mdash; 233&nbsp;випадки, Львівській &mdash; 215, Одеській &mdash; 214, Івано-Франківській &mdash; 176 та Чернівецькій &mdash; 15 - МОЗ назвав регіони з найбільшою кількістю хворих на коронавірус
    Велику кількість хворих коронавірусом зафіксовано в таких областях: Харківській — 242 випадки, Тернопільській — 233 випадки, Львівській — 215, Одеській — 214, Івано-Франківській — 176 та Чернівецькій — 15

    За минулу добу найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстровано у місті Київ – 251 випадок

    В Україні станом на 28 серпня за минулу добу найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстровано у місті Київ – 251 випадок. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «Найбільшу кількість випадків за останню добу в Україні зареєстровано у місті Київ — 251 випадок. Харківська область — 242 випадки, Тернопільська область — 233 випадки, Львівська область — 215, Одеська область — 214, Івано-Франківська область — 176, Чернівецька область — 155 випадків», — сказав Степанов.

    Додамо, загалом поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:

    • Вінницька обл — 3800 (+64 за добу)
    • Волинська обл — 5320 (+52)
    • Дніпропетровська обл — 2162 (+67)
    • Донецька обл — 1318 (+40)
    • Житомирська обл — 3063 (+65)
    • Закарпатська обл — 7302 (+77)
    • Запорізька обл — 1487 (+33)
    • Івано-Франківська обл — 8661 (+176)
    • Кіровоградська обл — 790 (+10)
    • м. Київ — 12719 (+251)
    • Київська обл — 5397 (+92)
    • Львівська обл — 13978 (+215)
    • Луганська обл — 274 (+10)
    • Миколаївська обл — 1077 (+37)
    • Одеська обл — 6751 (+214)
    • Полтавська обл — 705 (+10)
    • Рівненська обл — 8921 (+103)
    • Сумська обл — 1361 (+59)
    • Тернопільська обл — 5478 (+233)
    • Харківська обл — 8444 (+242)
    • Херсонська обл — 374 (+11)
    • Хмельницька обл — 2194 (+92)
    • Чернівецька обл — 9855 (+155)
    • Черкаська обл — 1390 (+72)
    • Чернігівська обл — 1676 (+58)

    Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 –  (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

    Коронавірус в Україні
    • Одужали
      550883
    • Всього
      114497
    • Хворіють
      56963
    • Померли
      2451

    Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Міністерство охорони здоров'я Київ Чернівецька область Максим Степанов карантин коронавірус
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