МОЗ назвав регіони з найбільшою кількістю хворих на коронавірус
За минулу добу найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстровано у місті Київ – 251 випадок
В Україні станом на 28 серпня за минулу добу найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстровано у місті Київ – 251 випадок. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
«Найбільшу кількість випадків за останню добу в Україні зареєстровано у місті Київ — 251 випадок. Харківська область — 242 випадки, Тернопільська область — 233 випадки, Львівська область — 215, Одеська область — 214, Івано-Франківська область — 176, Чернівецька область — 155 випадків», — сказав Степанов.
Додамо, загалом поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:
- Вінницька обл — 3800 (+64 за добу)
- Волинська обл — 5320 (+52)
- Дніпропетровська обл — 2162 (+67)
- Донецька обл — 1318 (+40)
- Житомирська обл — 3063 (+65)
- Закарпатська обл — 7302 (+77)
- Запорізька обл — 1487 (+33)
- Івано-Франківська обл — 8661 (+176)
- Кіровоградська обл — 790 (+10)
- м. Київ — 12719 (+251)
- Київська обл — 5397 (+92)
- Львівська обл — 13978 (+215)
- Луганська обл — 274 (+10)
- Миколаївська обл — 1077 (+37)
- Одеська обл — 6751 (+214)
- Полтавська обл — 705 (+10)
- Рівненська обл — 8921 (+103)
- Сумська обл — 1361 (+59)
- Тернопільська обл — 5478 (+233)
- Харківська обл — 8444 (+242)
- Херсонська обл — 374 (+11)
- Хмельницька обл — 2194 (+92)
- Чернівецька обл — 9855 (+155)
- Черкаська обл — 1390 (+72)
- Чернігівська обл — 1676 (+58)
Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.
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Одужали550883
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Всього114497
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Хворіють56963
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Померли2451
Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.