Звільнення Степанова: у комітеті радять парламенту ухвалювати рішення самостійно

Степанов зрив поставок вакцини пояснив ситуацією у світі, проте додав, що наразі виробники вакцин почали розраховувалися з Україною

Шмигаль: основна причина звільнення – «незадовільні темпи вакцинації та постійне перенесення постачання вакцин проти Covid-19»

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування радить парламенту на розсуд народних депутатів вирішувати, чи звільняти Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. За відповідне рішення на засіданні проголосували 13 членів комітету, один – проти. Водночас комітет не підтримав пропозицію про звільнення міністра: сім членів комітету проголосували «За», ще сім – утрималися, один – проти.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що основна причина звільнення – «незадовільні темпи вакцинації та постійне перенесення постачання вакцин проти Covid-19».

Максим Степанов пояснив, що перемовини щодо постачання вакцин міністерство почало у липні 2020 року. Зрив поставок він пояснив ситуацією у світі, проте додав, що наразі виробники вакцин почали розраховувалися з Україною.

Окрім прем'єра пропонує звільнити Степанова і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, президент Володимир Зеленський просив Степанова подати у відставку добровільно.

За словами голови комітету Михайла Радуцького, виробник вакцин Pfizer вісім місяців намагався сконтактувати з МОЗ та підписати договір щодо постачання вакцин, а у листопаді укласти контракт пропонувала Moderna. Степанов відповів, що Moderna пропонувала поставки вакцин у четвертому кварталі 2021 року та за високою ціною.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 травня, в Україні було виявлено 2 136 нових хворих на коронавірус. При цьому хворобу діагностували у 104 дитини та 47 медпрацівників.