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    Звільнення Степанова: у комітеті радять парламенту ухвалювати рішення самостійно

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    Степанов зрив поставок вакцини пояснив ситуацією у світі, проте додав, що наразі виробники вакцин почали розраховувалися з Україною - Звільнення Степанова: у комітеті радять парламенту ухвалювати рішення самостійно
    Степанов зрив поставок вакцини пояснив ситуацією у світі, проте додав, що наразі виробники вакцин почали розраховувалися з Україною
    фото pravda.com.ua

    Шмигаль: основна причина звільнення – «незадовільні темпи вакцинації та постійне перенесення постачання вакцин проти Covid-19»

    Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування радить парламенту на розсуд народних депутатів вирішувати, чи звільняти Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. За відповідне рішення на засіданні проголосували 13 членів комітету, один – проти. Водночас комітет не підтримав пропозицію про звільнення міністра: сім членів комітету проголосували «За», ще сім – утрималися, один – проти.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що основна причина звільнення – «незадовільні темпи вакцинації та постійне перенесення постачання вакцин проти Covid-19».

    Максим Степанов пояснив, що перемовини щодо постачання вакцин міністерство почало у липні 2020 року. Зрив поставок він пояснив ситуацією у світі, проте додав, що наразі виробники вакцин почали розраховувалися з Україною.

    Окрім прем'єра пропонує звільнити Степанова і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, президент Володимир Зеленський просив Степанова подати у відставку добровільно.

    За словами голови комітету Михайла Радуцького, виробник вакцин Pfizer вісім місяців намагався сконтактувати з МОЗ та підписати договір щодо постачання вакцин, а у листопаді укласти контракт пропонувала Moderna. Степанов відповів, що Moderna пропонувала поставки вакцин у четвертому кварталі 2021 року та за високою ціною.

    Нагадаємо, за минулу добу, 16 травня, в Україні було виявлено 2 136 нових хворих на коронавірус. При цьому хворобу діагностували у 104 дитини та 47 медпрацівників.

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    Теги: Максим Степанов Давид Арахамія Денис Шмигаль страхування коронавірус
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    Звільнення Степанова: у комітеті радять парламенту ухвалювати рішення самостійно