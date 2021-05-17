Між В'єтнамом і Болівією. Україна посідає 75 місце у світі за темпами вакцинації

Щеплення від Covid-19 вже отримали понад мільярд людей на планеті

Вакцинація у світі від Covid-19 йде повним ходом, що не можна сказати про Україну. Так, станом на сьогодні у майже 200 країнах, де триває щеплення, загалом люди отримали близько 1.5 млрд доз вакцин.

Характерно, наприклад, що менша за населенням Польща (яка належить до ЄС) вакцинувала значно більше людей, ніж Україна.

За даними Університету Джона Хопкінса, у світі вже зроблено 1 475 102 617 ковід-щеплень. За добу – понад 26 млн. На першому місці за темпами вакцинації опинився Китай – станом на 16 травня там зроблено 392 987 000 щеплень. Далі йдуть США – 273 545 207. У країнах ЄС вже зроблено понад 197 щеплень від коронавірусу. Далі йде Індія із понад 182 млн вакцинованих та Бразилія, де укол отримали понад 57 млн людей.

Україна у списку вакцинації посідає «почесне» місце між країнами третього світу – В'єтнамом і Болівією.

Вчора в Україні від коронавірусу було щеплено всього 2 230 людей.

Загалом за майже три місяці кампанії з вакцинації в Україні щеплено від коронавірусу менше мільона людей – 940 160 осіб. Із них отримали першу дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 18 394 особи (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

14 травня стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.

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