Ціна за «дозу». Скільки платить світ за вакцину, і чому в Україні все так «дешево»?

Сьогодні в Україні вакцинують проти Covid-19 чотирма препаратами: Comirnaty, Covishield, AstraZeneca та CoronaVac

Реальна вартість вакцин для урядів подекуди відрізняється від офіційно встановлених меж

За темпами вакцинації Україна посідає 75 місце у світі, поселившись у зведеній таблиці між В’єтнамом і Болівією. Хоча ще рік тому в офісі Президента обіцяли, що ми одними з перших закупимо необхідні щеплення.

Проте Україна почала вакцинацію населення однією з останніх в Європі. А перші вакцини, які прибули в Україну, породили велику дискусію щодо їх ефективності. А відтак – відбили бажання певної частини населення робити щеплення взагалі. Що показала перша соціологія, коли майже 50% населення була до цього не готова.

Скепсис був породжений, і тим, що в Україну першими почали завозити вакцини індійського і китайського виробництва, а не препарати, якими щеплюють у передових європейських країнах, Ізраїлі та США.

Станом на сьогодні в Україні вакцинують проти Covid-19 чотирма препаратами: Comirnaty (американська Pfizer-BioNTech виробництва Бельгії), Covishield (британська AstraZeneca індійського виробництва), AstraZeneca (виробництва Південної Кореї) та китайська CoronaVac. При цьому, скільки платить уряд за дозу кожної з них – досі невідомо.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов відмовився називати ці цифри, посилаючись на умови контрактів з виробниками, однак дав приблизний орієнтир: за його словами, середня вартість однієї дози становить $7,52. Втім, є великі сумніви, що говорити про «середню ціну» зараз доречно. Адж, якщо, скажімо, доза Pfizer-BioNTech складає близько $17 за дозу, то тоді інший препарат мав би коштувати $2-3.

Чи так це насправді? Як неодноразово казали і представними формкомпаній-виробників, і Степанов, єдиної ціни за дозу кожної з вакцин від Covid-19 не існує. Ціна договірна, встановлюється державними контрактами на основі домовленостей у кожному конкретному випадку. Тим не менш, є певний коридор цін, в межах якої варіюється ціна за дозу для різних урядів.

Приблизні ціни від виробника

Найдорожча вакцина – це американська Moderna. Ціна за одну дозу цього біопрепарату коливається у межах $25-37. Оскільки повний цикл щеплення Moderna передбачає дві дози, то виходить, що ціна за повну вакцинацію одного громадянина обійдеться урядам у $50-74.

Pfizer-BioNTech коштує дешевше, але не набагато. Відомо, що компанії домовилися з Білим домом про продаж однієї дози за ціною $19,5, тож повний цикл вакцинації одного громадянина цим біопрепаратом коштує США $39. Для країн Євросоюзу ціни трохи нижчі: $18 за дозу, тож за курс вакцинації виходить $36. Разом із тим, ця сума може бути не остаточною: генеральний директор Pfizer Альберт Бурла неодноразово допускав необхідність третьої дози вакцини від коронавірусу протягом 6-12 місяців після повної вакцинації.

Оксфордська вакцина AstraZeneca - значно дешевша. За даними ЗМІ, ціна за дозу становить близько $4. Для максимального захисту від хвороби необхідно отримати два щеплення, тож за повний цикл вакцинації однієї людини урядам цим біопрепаратом урядам доведеться заплатити $8.

Китайська вакцина CoronaVac виявилась дорожчою за оксфордську. За неофіційними даними, приміром, для країн ЄС вона коштує $12-15 за дозу.

Американська вакцина Johnson & Johnson коштує $8,5-10,5 за дозу, причому, щеплюватися нею потрібно лише один раз, а не два – на відміну від більшості інших біопрепаратів від коронавірусу.

Офіційних даних про межі цін вакцин Novavax для урядів наразі немає. У ЗМІ звучать припущення, що ціни за Novavax коливаються у межах $15-18 за дозу. Водночас цією вакциною достатньо щепитися один раз.

Реальні ціни за дозу

Реальна вартість вакцин для урядів подекуди відрізняється від офіційно встановлених меж – знову ж таки, з причин індивідуального підходу.

Найвищу ціну за дозу Pfizer-BioNTech платить Ізраіль - $23,5. Надвисока ціна обумовлена тим, що країна за таку переплату отримала право на дострокові поставки. Однак це ще не все. Ізраїль також погодився також надати Pfizer-BioNTech анонімні дані про стан здоров'я своїх громадян – це передбачала угода із фармкомпаніями.

У первинних угодах з американським урядом вказана ціна за дозу Pfizer-BioNTech вказана у розміні $19,5. Це найдорожча вакцина у США, ціни на решту нижчі: $15 за Moderna, $16 - за Novavax, $10 за Johnson & Johnson та $4 за AstraZeneca.

Бельгія законтрактувала вакцину AstraZeneca за рекордно низьку ціну: $2,16 за дозу.

Болгарія законтрактувала 2,7 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech за ціною $23,7 за дозу.

У січні уряд Польщі анонсував закупівлю понад 60,52 млн доз різних вакцин протягом поточного року, та більше ніж 1,52 млн вже у наступному році. За даними польських урядовців, середня вартість однієї дози вакцини закладалась у $10. Відомо, що Pfizer-BioNTech коштує країні $19 за дозу.

Південна Африка на початку року платила по $5,25 за дозу вакцини AstraZeneca, тобто вдвічі більше, ніж за цей біопрепарат платять країни Євросоюзу. Виробник так це пояснив: $5,25 – це встановлена компанією ціна для країни з середнім рівнем доходу (за класифікацією Світового банку). При цьому країни з високим рівнем доходу отримують знижку на вакцини - через зроблені інвестиції в дослідження та розробку вакцин. До слова, Мексика змогла закупити 77 млн доз цього ж біопрепарату за ціною у $4 за дозу.

Мільярди на програму вакцинації

За даними МОЗ, станом на 11 травня, Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин проти Covid-19. «Йдеться про 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax», – пояснив Степанов.

За словами міністра Степанова, 32 млн доз вакцин обійшлися Україні у $240,5 млн. Так, до цих 32 млн, про які сказав міністр, увійшли 8 млн вакцин від міжнародних організацій (Covax) – безкоштовно чи за дуже зниженою ціною.

Навіть якщо відняти усі 8 мільйонів доз від законтрактованих 32 мільйонів, виходить, що доза вакцин для України складає $10. Що виглядає як мінімум дуже підозріло, враховуючи розцінки на ці ж продукти для інших країн.

Зовсім інші цифри закупівель демонструють інші країни. Станом на сьогодні Велика Британія (66 млн. населення) планує витратити на свою програму вакцинації $16,4 млрд. Щоправда, саме на закупівлю вакцин піде трохи більше $2 млрд. Решта – на необхідне обладнання, доплати медикам тощо.

Для Австрії (8,8 млн. населення) сукупна вартість законтрактованих і вже отриманих станом на сьогодні вакцин обійдеться країні у $472 млн. Ця сума враховує також додаткові 42 млн дози різних біопрепаратів, які країна законтрактувала 5 травня. Їхня поставка і використання заплановані на 2022-2023 роки.

Польща (близько 37 млн. населення), планує закупівлю понад 60,52 млн доз вакцин протягом цього року готова витратити на вакцинацію понад $620 млн.

Тобто, з цифрами в Україні – якась суцільна плутанина. Очевидно, вона йде від того, що від самого початку в процесі придбання вакцин був відсутній механізм прозорої звітності. А напівправда, яку керівництво МОЗ «згодовувало» наляканому населенню, врешті-решт призвела до апатії і повної недовіри щодо усього процесу вакцинації. Останньою краплею служили слова гендиректора Pfizer Альберта Бурли, що небагаті країни самі відмовлялися бронювати вакцину виробництва Pfizer і BioNTech. Є підстави вважати, що такою країною була і наша.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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