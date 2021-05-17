  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу в Україні від Covid-19 одужало втричі більше людей, ніж захворіло

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Із діагнозом ковід вчора було госпіталізовано 1 260 людей в Україні&nbsp; - За добу в Україні від Covid-19 одужало втричі більше людей, ніж захворіло
    Із діагнозом ковід вчора було госпіталізовано 1 260 людей в Україні 
    Фото: В’ячеслав Семененко. Facebook

    Вчора 2 230 людей було щеплено від Covid-19

    За минулу добу, 16 травня, в Україні було виявлено 2 136 нових хворих на коронавірус. При цьому хворобу діагностували у 104 дитини та 47 медпрацівників. Натомість вчора одужало втричі більше людей, ніж захворіло – 6 869 осіб. Про це повідомляє очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 1 260 осіб. Від ускладнень хвороби померло 109 пацієнтів.

    «Здійснено тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944)», – повідомив міністр.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 156 000 осіб;
    • одужало – 1 864 593 особи;
    • летальних випадків – 48 184;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 851 754.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

    Вчора 2 230 людей було щеплено від коронавірусу.

    Загалом 940 160 людей вже щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали першу дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 18 394 особи (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

    • Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;
    • Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;
    • Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;
    • Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;
    • Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;
    • Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;
    • Закарпатська – 10 випадків/ 41 щеплення;
    • Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;
    • Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;
    • Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;
    • Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;
    • Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;
    • Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;
    • Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;
    • Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;
    • Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;
    • Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;
    • Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;
    • Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;
    • Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;
    • Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;
    • Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;
    • Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;
    • Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.

    Станом на 16 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 558 857 людей.

    Читайте також: Епідеміолог Андрій Александрін: Восени ситуація з Covid-19 може стати критичною

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина лікарня Максим Степанов хвороби щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies