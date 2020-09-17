Як хворі на коронавірус голосуватимуть на місцевих виборах: роз'яснення МОЗ

Степанов зазначив, що віддати свій голос на виборах – це конституційне право людини

За словами Степанова, громадяни, у яких підтвердили Covid-19, повинні звернутися до територіальної виборчої комісії і залишити заяву щодо бажання проголосувати вдома.

«Якщо людина з Covid-19, вона повинна відповідно звернутися до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам’ять, то до 20:00 останньої п’ятниці напередодні голосування, і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв’язку з коронавірусною хворобою», – розповів міністр.

Степанов уточнив, що в день виборів до такої людини додому приїдуть члени комісії, щоб вона могла проголосувати.

«У день голосування додому приїдуть члени комісії, і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у засобах захисту, як це повинно бути», – наголосив голова МОЗ.

Нагадаємо, що секретар РНБО прогнозує «вкрай складний» підрахунок голосів.

До слова, 15 вересня Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.