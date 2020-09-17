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    Як хворі на коронавірус голосуватимуть на місцевих виборах: роз'яснення МОЗ

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    Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня - Як хворі на коронавірус голосуватимуть на місцевих виборах: роз'яснення МОЗ
    Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня

    Степанов зазначив, що віддати свій голос на виборах – це конституційне право людини

    Українці, які хворіють на коронавірус Covid-19, зможуть проголосувати вдома на місцевих виборах, що заплановані на 25 жовтня. Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    За словами Степанова, громадяни, у яких підтвердили Covid-19, повинні звернутися до територіальної виборчої комісії і залишити заяву щодо бажання проголосувати вдома.

    «Якщо людина з Covid-19, вона повинна відповідно звернутися до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам’ять, то до 20:00 останньої п’ятниці напередодні голосування, і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв’язку з коронавірусною хворобою», – розповів міністр.

    Степанов уточнив, що в день виборів до такої людини додому приїдуть члени комісії, щоб вона могла проголосувати.

    «У день голосування додому приїдуть члени комісії, і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у засобах захисту, як це повинно бути», – наголосив голова МОЗ.

    Нагадаємо, що секретар РНБО прогнозує «вкрай складний» підрахунок голосів.

    До слова, 15 вересня Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.

    міністр вибори українці Максим Степанов коронавірус
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