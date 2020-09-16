Місцеві вибори: секретар РНБО прогнозує «вкрай складний» підрахунок голосів



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Олексій Данілов наголосив, що вибори мають бути демократичними, вільними і визнаними усіма Фото: Главком

Таких складних виборів в історії незалежної України ще не було, заявив секретар РНБО

У Міністерстві внутрішніх справ 15 вересня відбулося засідання координаційного штабу з місцевих виборів. Захід пройшов під головуванням глави МВС Арсена Авакова та секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Я хотів звернути увагу, що членство в ЄС та НАТО визначено нормами Конституції України, але щоб ми змогли отримати членство в цих євроатлантичних структурах, ми маємо відповідати певним критеріям, одним із яких є демократичні, вільні вибори, які визнаються всіма. Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. І дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань. Що стосується підрахунку голосів, то він буде вкрай складним та важливим. Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання дати можливість їм також проголосувати», – зазначив Данілов.

Він наголосив, що вибори мають бути демократичними, вільними і визнаними усіма. Крім того, він зазначив, що таких складних виборів в історії незалежної України ще не було.

До слова, 15 вересня Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.

Як раніше повідомляв «Главком», кандидати на місцеві вибори зіткнулися з проблемою отримання довідки про несудимість. В останні дні ціни на цю загалом безкоштовну послугу «злетіли» до 500-600-800 гривень за штуку