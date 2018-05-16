У МВС запропонували обміняти у Москви Вишинського на Сущенка

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За словами Шевченка, «вчителем» підозрюваного у держзраді журналіста був пропагандист Дмитро Кисельов

Україні варто розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Про це написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

«Тяжкість статті, за якою Вишинському вручено підозру, не передбачає нічого, крім утримання під вартою. Відтак пропоную його на Романа Сущенка обміняти - це буде справедливо», - зазначив Шевченко.

За його словами, Вишинський розповсюджував відверту брехню, розвішував ярлики, маніпулював та пересмикував факти. «Ці «стандарти» Вишинський всмоктав від свого вчителя ворожого пропагандиста Дмитра Кисельова під час роботи того на ICTV», - написав Шевченко.

Він додав, що Департамент кіберполіції Національної поліції України невдовзі оприлюднить результати роботи з викриття системи масштабних інформаційних диверсій у соцмережах, керованих з країни-агресора РФ.

«Мета - широке розповсюдження у соцмережах саме такого бруду, виробництво якого поставив на потік Вишинський», - підкреслив голова департаменту комунікацій МВС України.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вдома у нього провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.

Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.