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    Справа «РИА Новости Украина»: СБУ проводить п’ять обшуків

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    Журналісти видання підозрюються у залученні до підривної діяльності проти України

    Служба безпеки України разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина». Про це повідомив на брифінгу заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

    «Сьогодні ми спільно з прокуратурою АРК проводимо п’ять санкціонованих обшуків», - сказав він.

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    За словами Кононенка, підставою для проведення обшуків була оперативна інформація про «цілеспрямовану діяльність РФ із залучення журналістів, які є громадянами України, до проведення підривної інформаційної діяльності проти нашої держави».

    Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

    У СБУ повідомили, що затримано журналіста «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.

    Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська додала, що обшуки проводять в в офісі «РИА Новости Украина»

    Джерело: УНН

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