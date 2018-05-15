СБУ розкрила, скільки Кремль платив затриманому у Києві пропагандисту Вишинському

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Керівник агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський

Під час проведення обшуків у Вишинського був знайдений паспорт громадянина РФ, а також російські державні нагороди

На проведення підривної діяльності проти України керівник агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро, які потрапляли в Україну через Сербію. Про це під час брифінгу у вівторок, 15 травня, після проведення обшуків в офісі видання та затримання його керівника заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко.

Він розповів, що підставою для проведення обшуків і затримання Вишенського була оперативна інформація про залучення журналістів до антиукраїнської діяльності. При цьому він зазначив, що мова йде про громадян України.

«Спільно з прокуратурою проводили обшуки. Підставою була інформація про притягнення журналістів - громадянин України - до підривної інформаційної діяльності. Навесні 2014 року Вишинський отримав завдання поїхати в Крим. Готувалися матеріали, які виправдовують анексію. Після повернення до Києва готувалися матеріали на підтримку «ДНР» і «ЛНР». Гроші надходили з РФ в Сербію, а потім в Київ і розподілялися 53 тис. євро щомісяця», - розповів Кононенко.

Він додав, що під час проведення обшуків у Вишинського був знайдений паспорт громадянина РФ, а також російські державні нагороди, що є додатковим доказом у справі.

У СБУ відзначили, що Вишинському інкримінують злочини за статтею «Державна зрада». У той же час близько 20 осіб, співробітників видання, проходять у цій справі як свідки.

Зараз співробітники Служби безпеки України проводять п'ять обшуків в приміщеннях «РИА Новости Украина», а також у осіб, причетних до діяльності російського видання.

«По завершенні обшуків буде прийнято рішення про затримання Кирила Вишинського», - додав Кононенко.

За словами Кононенка, правоохоронці встановили, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання виїхати в Крим, де він взяв особисту участь у пропагандистських акціях, спрямованих на підтримку анексії і «приєднання» півострова до РФ.

«Саме за цю діяльність він нагороджений держнагородами РФ - медаллю за «повернення» Криму ... У Києві він розгорнув діяльність з підтримки «ЛНР/ДНР», - додав Кононенко.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У СБУ повідомили, що затримано журналіста «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська додала, що обшуки проводять в в офісі «РИА Новости Украина».

Джерело: Дзеркало тижня