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    У МЗС анонсували зустріч Зеленського і Орбана

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    Прем&rsquo;єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - У МЗС анонсували зустріч Зеленського і Орбана
    Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

    Зустріч лідерів України та Угорщини може відбутися вже наступного місяця

    Українська сторона розраховує, що саміт за участю президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудеться у липні, але для цього ще потрібно виконати низку умов.

    Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто брифінгу.

    «Українська сторона налаштована на проведення цього саміту в липні. Наскільки я зрозумів із сьогоднішньої нашої розмови з Петером, таке ж саме є бажання у наших угорських колег», - сказав Кулеба.

    Водночас він підкреслив, що зараз головне - підготувати справді змістовну зустріч лідерів.

    «Не зустріч заради зустрічі, а зустріч заради нової сторінки українсько-угорських відносин», - підкреслив міністр.

    Він, зокрема, розповів, що сьогоднішнє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва є одним із кроків для підготовки саміту лідерів України та Угорщини.

    Також, за його словами, ще має відбутися засідання комісії з питань нацменшин та робочої групи з питань освіти.

    «Ми маємо пройти певний шлях до зустрічі лідерів, щоб напрацювати масштабну амбітну програму для візиту, погодити текст меморандуму, який вони можуть підписати, і знайти рішення для проблемних питань у наших відносинах», - наголосив Кулеба.

    Зазначимо, у Києві 25 червня відбулося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

    Також нагадаємо, що парламент Угорщини проголосував за закінчення надзвичайних повноважень Орбана.

     Читайте також: Орбанізм. Фінал наближається... 

     

    Джерело: Укрінформ

    МЗС саміт Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський Дмитро Кулеба
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