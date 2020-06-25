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    Події в Україні

    Міністр закордонних справ Угорщини прибув до Києва

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    Петер Сіярто і Дмитро Кулеба - Міністр закордонних справ Угорщини прибув до Києва
    Петер Сіярто і Дмитро Кулеба

    Петер Сіярто візьме участь у засіданні Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва

    Сьогодні, 25 червня, у Києві почалося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини, яка не збиралася майже сім років. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Радий зустрітися з моїм угорським колегою Петером Сіярто сьогодні в Києві. Ми відроджуємо українсько-угорську міжурядову економічну комісію після майже 7-річної паузи. Пора розкрити справжній потенціал економічного співробітництва між Україною та Угорщиною», – написав Кулеба.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що на зустрічі з головою зовнішньополітичного відомства Угорщини Петером Сіятро говоритимуть розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, що дозволить пом’якшити негативні економічні наслідки коронавірусної кризи для громадян.

    міністр Угорщина Дмитро Кулеба
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