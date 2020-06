Міністр закордонних справ Угорщини прибув до Києва

Петер Сіярто візьме участь у засіданні Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва

Сьогодні, 25 червня, у Києві почалося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини, яка не збиралася майже сім років. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Glad to meet my Hungarian colleague Péter Szijjártó in Kyiv today. We are reviving the Ukrainian-Hungarian intergovernmental economic comission after almost 7 years of pause. Time to unlock the true potential of economic cooperation between Ukraine & Hungary. pic.twitter.com/dPKhARJDJC