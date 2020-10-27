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    У МЗС повідомили про стан українців, на яких напала акула в Єгипті

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    У МЗС повідомили про стан українців, на яких напала акула в Єгипті

    Хлопець досі перебуває в реанімації і чекає на другу операцію

    Українці, на яких напала акула під час снорклінгу в Єгипті, досі перебувають в медичному закладі. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, пише УНН.

    «За інформацією посольства України в Арабській Республіці Єгипет, постраждалі громадяни України відпочивали у Єгипті з 20 жовтня у місті Шарм-ель-Шейх. Напад акули на них стався 25 жовтня під час підводного плавання (снорклінгу) у національному заповіднику Рас-Мохаммед, що знаходиться в районі дії офіційної заборони будь-яких видів підводного плавання. Заборона діє з 1 листопада 2019 року», — повідомили у МЗС.

    Зазначається, що постраждалих громадян було терміново доставлено до лікарні Шарм-ель-Шейху, де їм надається необхідна медична допомога.

    «Від нападу акули найбільше постраждала дитина, яка перебуває в реанімації, вже перенесла одну з двох запланованих операцій. Постраждалу жінку наразі переведено з відділення інтенсивної терапії до стаціонарної палати. Її стан задовільний», — інформують дипломати.

    У МЗС наголосили, що українське посольство в Єгипті тримає справу на контролі та підтримує постійний зв’язок з рідними постраждалих, адміністрацією медичного закладу та українським туроператором, послугами якого користувалися постраждалі.

    Крім того, дипломати вкотре наполегливо рекомендувало громадянам України, які відпочивають у Єгипті, неухильно дотримуватися вимог місцевих органів влади та відповідних застережень представників туроператорів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я. Зокрема, 12-річний хлопець залишився без руки.

    Згодом подробиці про напад акули на українських туристів розповів туроператор.  

     

    МЗС Єгипет діти плавання туризм українці напад надзвичайні ситуації
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