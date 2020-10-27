Напад акули на українських туристів: туроператор повідомив деталі



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Туристи знали про заборону занурення з аквалангом, але проігнорували попередження і придбали екскурсію у третіх осіб

Жінку та її 12-річного сина вже прооперували

Українські туристи у Єгипті знали про заборону занурення з аквалангом і попри відмову гіда в готелі продати їм таку екскурсію, придбали її у третіх осіб. Про це заявляє туроператор, повідомляє JoinUp.

«Спочатку туристи звернулися до гіда у готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили та попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза межами готелю, в якому відпочивали», – йдеться у коментарі.

Зазначається, що постраждалі мама та 12-річний син вже прооперовані та отримують всю медичну допомогу. Українка отримала глибокі рани від укусів, дитина ж втратила руку нижче ліктя.

Наразі туроператор чекає медичний висновок з лікарні.

Туристична страховка не покриє вартість лікування, тому що заняття підводним плаванням належить до виключень зі страхових випадків.

За попередньою інформацією, всі витрати на надання екстреної допомоги та лікування постраждалих туристів відшкодує уряд Єгипту.

Як повідомлялося, у Єгипті на українських туристів напала акула, дитина у реанімації. Міністерство навколишнього середовища розслідує обставини нападу акули.

Єгипет посідає 12-е місце в світі за кількістю нападів акул на людей. При цьому атак з летальним результатом за останні десять років було обмаль. З 2010 року в країні зареєстрували 11 нападів акул на людей, з них три зі смертельним результатом.