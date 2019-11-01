У МЗС розповіли про концепції запровадження в Україні подвійного громадянства



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Є певна низка концепцій, які ми зараз опрацьовуємо, заявив міністр Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів про можливе запровадження в Україні подвійного громадянства.

Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.

Журналіст запитав у міністра про ініціативу президента про підготовку запровадженням дозволу на подвійне громадянство.

«Я би сказав, що зараз відбувається напрацювання концепції. Запропоновано декілька концепцій. Концепції іноді складні, іноді цікаві, наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто, це буде визнаватись тими країнами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі. Можливе більш широке залучення українців за кордоном. Наприклад, документ, який ми зараз видаємо, документ закордонного українця, також буде братись до уваги. Є певна низка концепцій, які ми зараз опрацьовуємо. Не забудьте, що до цього процесу залучені дуже багато українських органів: і міграційна служба, і СБУ, і прикордонники, і МЗС», - відповів Пристайко.

За його словами, є дуже багато інституцій, які мають висловитись про цю ідея.

«Відбуваються дискусії між ними, і я думаю далі ми будемо залучати більше і більше депутатський корпус, щоб вони стали частиною процесу, тобто передати вже наші напрацювання далі до депутатів», - додав він.

Раніше віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, хто зможе отримувати подвійне громадянство.

Як повідомлялося, Кулеба наголосив, що Україна має узаконити подвійне громадянство, але не для тих громадян, які разом із українським мають паспорт РФ.