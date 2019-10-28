Ексдепутат від БПП збирається втекти до Ізраїлю?



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Олександр Грановський отримав міграційну візу, яка дає йому право на ізраїльське громадянство

Олександр Грановський отримав в Ізраїлі міграційну візу

Колишній член українського парламенту і один з найближчих союзників екс-президента Петра Порошенка Олександр Грановський отримав міграційну візу, яка дає йому право на ізраїльське громадянство.

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела.

18 серпня в посольстві Ізраїлю в Києві Грановському була видана віза категорії «алія». Ця віза дає Грановському право автоматично отримувати ізраїльський паспорт. Як тільки Грановський з'явиться в аеропорту ім. Бен-Гуріона в Тель-Авіві, то він автоматично отримує ізраїльське посвідчення особи згідно з імміграційними процедурами Ізраїлю. Його віза дає йому змогу іммігрувати до 17 січня 2020 року.

За даними ЗМІ, Грановський залишив Україну 19 серпня, тобто на наступний день після отримання візи.

Відомо, що Ізраїль не бажає видавати своїх громадян, які розшукуються в інших країнах.

Грановський не підтвердив і не спростував отримання ізраїльської імміграційної візи.

«Я не порушую українських законів», - заявив екснардеп.

Він відмовився коментувати питання ізраїльського громадянства після того, як кілька разів заперечував отримання громадянства інших країн.

Джерела Kyiv Post також підтвердили інформацію, що у липні Державне бюро розслідувань почало розслідування щодо Грановського. Колишній депутат, як припускають, підозрюється в перевищенні повноважень.

Грановський брав участь у парламентських виборах як самовисуванець в окрузі №169. Він програв кандидату від партії«Слуга народу» Олександру Куницькому, який через суди домігся права брати участь у виборах. Проблема була в наявності подвійного громадянства (ізраїльський паспорт).

Як повідомляв «Главком», Куницький готує розправу над Грановським.

ДБР відкрило провадження за фактом начебто неправомірних дій з боку членів Центральної виборчої комісії та на той момент народного депутата України і тодішнього конкурента Куницького, кандидата у нардепи у 169 окрузі Олександра Грановського. Куницький стверджує, що йому перешкоджали реалізувати його права, що підпадає під ч. 3 ст. 157 КК України.

Наразі Печерський райсуд Києва дозволив слідчим ДБР вилучити копії документів, які підтверджують факт призначення на посади голови, заступників голови і членів Центральної виборчої комісії, які працювали до вересня 2019 року; скарги кандидата в народні депутати України у 169 окрузі Олега Петріченка на дії іншого кандидата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького; протоколу засідання та стенограми засідання Центральної виборчої комісії від 11 липня 2019 року; запиту Центральної виборчої комісії до Державної прикордонної служби України щодо перетину державного кордону кандидатом в депутати України Олександром Куницьким та перебуванням останнього на території України.