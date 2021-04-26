У МЗС запропонували направити висланих із Росії чеських дипломатів в Україну

Глави української і чеської дипломатії відзначили важливість збереження консолідованої міжнародної підтримки України до повного виконання РФ своїх зобов'язань

Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Чехії Якобом Кулганеком

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26 квітня провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Чехії Якобом Кулганеком. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба запропонував направити для роботи в Україні чеських дипломатів, яких вислали з Росії. «Найближчі друзі можуть покладатися на підтримку один одного під час найбільших викликів. Українська сторона буде вітати відправку висланих з Москви чеських дипломатів до Києва, щоб посилити дипломатичну присутність Чехії в Україні на благо розвитку відносин між нашими державами і народами», – сказав він.

Кулганек подякував Кулеба за підтримку в кризі з Росією і прийняв запрошення відвідати Україну в цьому році.

«Прояв солідарності в такий критичний для Чехії момент – приклад справжньої дружби. Ми ніколи цього не забудемо», – зазначив глава МЗС Чехії.

Він висловив готовність і надалі сприяти європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Глави української і чеської дипломатії відзначили важливість збереження консолідованої міжнародної підтримки України до повного виконання РФ своїх зобов'язань з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Тим часом, стало відомо, скільки російських дипломатів працюють в Україні і скільки наших – в Росії.