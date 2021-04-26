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    У МЗС запропонували направити висланих із Росії чеських дипломатів в Україну

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    Глави української і чеської дипломатії відзначили важливість збереження консолідованої міжнародної підтримки України до повного виконання РФ своїх зобов'язань - У МЗС запропонували направити висланих із Росії чеських дипломатів в Україну
    Глави української і чеської дипломатії відзначили важливість збереження консолідованої міжнародної підтримки України до повного виконання РФ своїх зобов'язань
    Фото delo.ua

    Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Чехії Якобом Кулганеком

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26 квітня провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Чехії Якобом Кулганеком. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    Кулеба запропонував направити для роботи в Україні чеських дипломатів, яких вислали з Росії. «Найближчі друзі можуть покладатися на підтримку один одного під час найбільших викликів. Українська сторона буде вітати відправку висланих з Москви чеських дипломатів до Києва, щоб посилити дипломатичну присутність Чехії в Україні на благо розвитку відносин між нашими державами і народами», – сказав він.

    Кулганек подякував Кулеба за підтримку в кризі з Росією і прийняв запрошення відвідати Україну в цьому році.

    «Прояв солідарності в такий критичний для Чехії момент – приклад справжньої дружби. Ми ніколи цього не забудемо», – зазначив глава МЗС Чехії.

    Він висловив готовність і надалі сприяти європейської та євроатлантичної інтеграції України.

    Глави української і чеської дипломатії відзначили важливість збереження консолідованої міжнародної підтримки України до повного виконання РФ своїх зобов'язань з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

    Тим часом, стало відомо, скільки російських дипломатів працюють в Україні і скільки наших – в Росії.

    Теги: МЗС міністр Чехія Дмитро Кулеба
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