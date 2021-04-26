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    Польща скликає термінове засідання Вишеградської групи через поведінку РФ

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    У понеділок, 26 квітня, Вишеградська група обговорюватиме російську агресію - Польща скликає термінове засідання Вишеградської групи через поведінку РФ
    У понеділок, 26 квітня, Вишеградська група обговорюватиме російську агресію
    Фото з відкритих джерел

    Зустріч буде зокрема присвячена ескалації ситуації в Україні та Білорусі

    Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання глав урядів Вишеградської четвірки через поведінку Росії. Про це у Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

    У цю групу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Сторони обговорять ситуацію в Чехії, ескалацію ситуації в Україні та Білорусі.

    «У рамках польського головування у Вишеградській четвірці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів Вишеграду. Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні» – написав він.

    Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

    У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

    Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

    Вишеградська група (Вишеградська четвірка) – угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур.

    Теги: МЗС Росія Донбас Чехія Польша
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